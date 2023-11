Pedaggio Germania camion: aumenta dall’1/12 in base alla CO2

Il 1° dicembre 2023 è una data importante per l’autotrasporto in Germania, e di conseguenza per buona parte dell’Europa, perché nella nazione con capitale Berlino entra in vigore l’aumento del pedaggio dei camion legato alle emissioni di CO2. In pratica chi inquina di più, paga di più. Ma non solo: a partire dal 1° luglio 2024 il pedaggio riguarderà anche i veicoli che superano le 3,5 tonnellate di peso, mentre adesso si applica solo ai veicoli oltre le 7,5 tonnellate.

PEDAGGIO GERMANIA MEZZI PESANTI: COME FUNZIONA ADESSO

Finora in Germania il pedaggio per tutti i veicoli a motore nazionali e stranieri con un peso complessivo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, introdotto nel 2005 sulle autostrade federali ed esteso nel 2012 ad alcuni tratti di strade, si basava sulla distanza percorsa, con tariffe differenti a seconda della classe di emissione del veicolo, del peso, del costo dell’infrastruttura stradale e di altri fattori. Ad esempio un mezzo Euro 6 con peso compreso tra 7,5 e 12 t pagava 0,098 € al km, mentre un omologo mezzo Euro 1 ne pagava ben 0,197.

PEDAGGIO GERMANIA CAMION: LE NOVITÀ DAL 1° DICEMBRE 2023

Invece a partire dal 1° dicembre 2023 verrà introdotto un sovrapprezzo per le emissioni di CO2 da aggiungere al pedaggio già in vigore. L’ammontare del sovrapprezzo sarà calcolato a seconda dell’appartenenza del veicolo a una delle cinque classi di CO2, determinate in base a diversi parametri. Inizialmente tutti i veicoli pesanti saranno classificati in classe 1, la peggiore a livello di emissioni, ma presentando la relativa documentazione sarà possibile registrarlo in una classe migliore di CO2. Ovviamente migliore sarà la classe di CO2 del veicolo, minore sarà il sovrapprezzo del pedaggio. Per esempio, i veicoli a zero emissioni (elettrici) andranno direttamente in classe 5, la migliore.

Come anticipato, l’aumento del pedaggio in Germania sarà esteso dal 1° luglio 2024 anche ai veicoli pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate. Anche l’Austria introdurrà a breve un graduale sovrapprezzo del pedaggio a seconda delle emissioni di CO2.

Sono tuttavia previste delle esenzioni.

I veicoli commerciali pesanti senza emissioni saranno esentati dal pedaggio fino alla fine del 2025, dopodiché pagheranno solo il 25% del pedaggio normale per costi di infrastruttura;​​​​​​​

saranno esentati dal pedaggio fino alla fine del 2025, dopodiché pagheranno solo il 25% del pedaggio normale per costi di infrastruttura;​​​​​​​ i veicoli alimentati prevalentemente a gas naturale rimarranno esenti dal pedaggio fino alla fine del 2023, mentre con il nuovo sistema tariffario pagheranno una quota ridotta;

rimarranno esenti dal pedaggio fino alla fine del 2023, mentre con il nuovo sistema tariffario pagheranno una quota ridotta; i veicoli degli artigiani non saranno interessati dal sovrapprezzo almeno fino alla fine del 2024.

AUMENTO PEDAGGIO IN GERMANIA: CRITICHE DAGLI AUTOTRASPORTATORI

Come riporta Trasporto Europa, il governo tedesco prevede che questi cambiamenti porteranno entrate pari a 30,5 miliardi di euro nel periodo 2024-2027. Allo stesso tempo la riforma è stata ampiamente criticata dagli autotrasportatori, secondo cui gli aumenti finiranno per gravare soprattutto sui consumatori. In Germania, infatti, l’85% delle merci viaggia su gomma, incluse quelle di uso quotidiano e alimentare, e l’aumento dei costi di trasporto ricadrà inevitabilmente sul prezzo finale dei prodotti. Gli aumenti, sempre secondo gli autotrasportatori tedeschi, rischiano inoltre di assorbire completamente l’intero margine di guadagno delle aziende di trasporto, spesso compreso tra l’1 e il 3%, mettendo in grave difficoltà le piccole e medie imprese del settore, che peraltro sono la maggioranza. Critiche anche dall’industria della gestione dei rifiuti e dalla vicina Polonia, i cui vettori che fanno avanti e indietro con la Germania dovranno fronteggiare i nuovi pedaggi col timore di subire una pesante batosta.