Patente di guida: nel 2022 il 25% non ha superato l’esame

Gli esami per conseguire la patente di guida non sono così semplici come forse racconta la vulgata, visto che nel 2022 il 25% delle prove, quindi ben 1 su 4, sono terminate con la bocciatura del candidato. Lo conferma il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha pubblicato le statistiche relative alle attività svolte l’anno scorso per il conseguimento delle diverse categorie di patente (A, B, C, D, E e speciali).

ESAMI PATENTE 2022: IL 96,77% IN AUTOSCUOLA

Nel 2022 in Italia si sono svolte 2.140.404 prove d’esame per la patente, di cui 2.071.263 (96,77%) in autoscuola e 69.141 (3,23%) da privatisti. Le prove di teoria sono state 1.120.906 e quelle di pratica 1.019.498. Il numero delle prove d’esame ha superato di poco quelle del 2021, quando erano state 2.137.154, mentre per trovare cifre superiori al 2022 occorre tornare indietro al 2010. Ricordiamo tuttavia che alla fine del 2021 è stata ridotta la durata della prova di teoria (da 30 a 20 minuti), circostanza che ha consentito di poter svolgere più prove d’esame, anche per recuperare le sessioni slittate o sospese a causa del Covid.

PATENTE DI GUIDA: 1 CANDIDATO SU 4 NON SUPERA LA PROVA

Su 2.140.404 prove d’esame per la patente di guida, 1.606.899 (75,07%) sono dunque terminate con la promozione del candidato e 533.505 (24,93%) con la sua bocciatura. La regione più virtuosa, o meno severa a seconda dei punti di vista, è la Sicilia con l’81,06% di idonei, davanti a Puglia (80,25%) e Campania (79,84%). Viceversa in Trentino Alto-Adige ha superato la prova solo il 67,54% dei candidati. La percentuale di promossi nel nord Italia è del 73,19%, sotto la media nazionale, nel Meridione (isole escluse) è del 79,71%. Ognuno tragga le conclusioni che vuole.

ESAMI PATENTE: DONNE MEGLIO NEI QUIZ, UOMINI ALLA GUIDA

Per quanto riguarda i soli esami di teoria, nel 2022 sono risultati idonei appena il 63,68% dei candidati, contro il 36,32% di respinti. A dimostrazione che il vero scoglio è rappresentato dai quiz e non dalla prova pratica. Infatti l’esame di guida viene agevolmente superato dall’87,60% dei candidati e soltanto il 12,40% risulta bocciato. Curiosità: le donne studiano di più (limitatamente alle patenti di categoria A e B hanno superato la teoria il 64,77% contro il 62,56% degli uomini) ma i maschi guidano meglio (89,24% di promossi alla prova pratica contro l’84,55% di donne).

PATENTE DI GUIDA: I NUMERI 2022 DEGLI ESAMI PER CATEGORIA

Ecco infine il riepilogo dei risultati degli esami che si sono svolti nel 2022 riferiti alle principali categorie di patente:

Patente AM

Teoria: 65.904 idonei (75,70%), 21.159 respinti (24,30%).

Pratica: 62.657 idonei (92,96%), 5.260 respinti (7,74%).

Teoria: 65.904 idonei (75,70%), 21.159 respinti (24,30%). Pratica: 62.657 idonei (92,96%), 5.260 respinti (7,74%). Patente A

Teoria: 75.148 idonei (63,39%), 43.396 respinti (36,61%).

Pratica: 190.218 idonei (89,15%), 23.140 respinti (10,85%).

Teoria: 75.148 idonei (63,39%), 43.396 respinti (36,61%). Pratica: 190.218 idonei (89,15%), 23.140 respinti (10,85%). Patente B

Teoria: 546.595 idonei (62,37%), 329.837 respinti (37,63%).

Pratica: 591.877 idonei (86,34%), 93.635 respinti (13,66%).

Teoria: 546.595 idonei (62,37%), 329.837 respinti (37,63%). Pratica: 591.877 idonei (86,34%), 93.635 respinti (13,66%). Patente C

Teoria: 19.987 idonei (65,70%), 10.435 respinti (34,30%).

Pratica: 18.665 idonei (93,96%), 1.199 respinti (6,04%).

Teoria: 19.987 idonei (65,70%), 10.435 respinti (34,30%). Pratica: 18.665 idonei (93,96%), 1.199 respinti (6,04%). Patente D

Teoria: 3.875 idonei (76,14%), 1.214 respinti (23,86%).

Pratica: 3.759 idonei (91,50%), 349 respinti (8,50%).

Per ulteriori statistiche scarica e leggi il documento Esiti Esami 2022 realizzato dal Centro Elaborazione Dati del MIT.