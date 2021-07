Passo Sella in auto: come arrivare e itinerari

Desiderosi di raggiungere il Passo Sella in auto? Vi spieghiamo come arrivare da entrambi i versanti e gli itinerari da seguire

Come arrivare al Passo Sella in auto per ammirare l’affascinante vista sulle Torri del Sella, la barriera delle Mesules e il gruppo del Sassolungo, alto 3.181 metri? Ve lo spiegheremo tra poco, tanto di buoni, anzi ottimi motivi per inerpicarsi fino al Passo Sella ce ne sono parecchi, sia d’estate (per praticare trekking, arrampicata libera, ciclismo, mountain-bike) che d’inverno (sport invernali di ogni livello e difficoltà).

DOVE SI TROVA IL PASSO SELLA

Il Passo Sella è un valico alpino delle Dolomiti, posto a 2.240 metri sul livello del mare, fra il gruppo del Sassolungo e il gruppo del Sella. Situato al confine fra le province di Trento e di Bolzano, mette in comunicazione Canazei, in val di Fassa, con Selva di Val Gardena, in val Gardena, attraverso l’ultra-centenaria ‘strada delle Dolomiti’, inaugurata nel lontanissimo 1856 (ma terminata solo nel 1914), oggi denominata SS 242. Come molti altri valichi della zona, a cominciare dal non lontano Passo Pordoi, è stato più volte scalato dai ciclisti del Giro d’Italia, la prima volta nel ‘40 (il primo a transitare in vetta fu un certo Gino Bartali) e l’ultima nel 2016. Marco Pantani arrivò sul Passo Sella prima di tutti nel corso della tappa Asiago – Selva di Val Gardena del vittorioso Giro 1998.

COME ARRIVARE AL PASSO SELLA IN AUTO DA CANAZEI

Il Passo Sella si può raggiungere da due versanti, salendo da Canazei o da Selva di Val Gardena. Per arrivare a Canazei da numerosi centri del nord-Italia bisogna prendere l’autostrada A22 del Brennero, che nasce a Modena intersecandosi sia con l’A1 che con l’A4, e uscire al casello di Egna-Ora-Termeno. Da lì si deve percorrere per 64 km la SS 48 delle Dolomiti fino a Canazei, e quindi di immettersi sulla SS 242 che conduce al Passo. Il tragitto da Canazei alla cima del Passo Sella è di soli 12,9 km che si fanno in circa 22 minuti. In alternativa si può uscire a Bolzano Nord e raggiungere Canazei con la SS 241 di Val d’Ega e Passo di Costalunga. Inoltre al Passo Sella si può arrivare direttamente dal Passo Pordoi, in poco più di 20 minuti, sempre attraverso la SS 48 e la SS 242.

COME ARRIVARE AL PASSO SELLA IN AUTO DA SELVA DI VAL GARDENA

Per arrivare al Passo Sella dal versante ‘nord’, ossia da Selva di Val Gardena, si deve allo stesso modo percorrere la A22 del Brennero, uscire a Bolzano Nord o a Chiusa e seguire le indicazioni per la Val Gardena, immettendosi sulla SS 242 nei pressi di Ponte Gardena e percorrerla fino al Passo, dopo aver attraversato Ortisei e, appunto, Selva di Val Gardena. Da Selva alla cima di Passo Sella sono poco meno di 10 km che si percorrono in 15 minuti.