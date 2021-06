L'itinerario per raggiungere il Passo Rolle in auto: come arrivare e distanze chilometriche dalle località più vicine alla vetta

Si può arrivare in auto al Passo Rolle? Certo che si può e nelle prossime righe vi illustreremo le varie possibilità. Eh sì perché oltre che dagli opposti versanti si può giungere al Passo Rolle anche dal non lontano, e non meno suggestivo, Passo Valles, percorrendo una strada secondaria. In ogni caso ne sarà sempre valsa la pena, trattandosi di uno dei passi più spettacolari delle Dolomiti, circondato dal gruppo delle Pale di San Martino con vista sul Cimon della Pala e sulla Vezzana, le cui cime superano abbondantemente i 3.000 metri.

DOVE SI TROVA IL PASSO ROLLE

Il Passo Rolle, posto a quota 1.984 metri sul livello del mare, si trova nel comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN) e mette in comunicazione San Martino di Castrozza (la più famosa località dell’area dal punto di vista turistico) con Paneveggio e Bellamonte, frazioni di Predazzo, collegando le valli del Primiero e di Fiemme. Come detto, il passo è posto ai piedi del magnifico anfiteatro naturale delle Pale di San Martino, sovrastato dall’inconfondibile profilo a punta del Cimon della Pala. Frequentatissima in inverno dagli appassionati di sport invernali (al passo ci sono diversi impianti di risalita e piste da sci del comprensorio Dolomiti Superski), d’estate la zona è un ottimo punto di partenza per passeggiate, escursioni e gite in mountain bike. Il Giro d’Italia è passato per ben 24 volte sul Passo Rolle, la prima nel lontanissimo 1937 con Bartali, l’ultima nel 2019.

PASSO ROLLE IN AUTO: COME ARRIVARE CON LA SS 50

Il modo più semplice per arrivare in auto al Passo Rolle consiste nell’attraversare la SS 50 del Grappa e del Passo Rolle, una delle strade di montagna più conosciute e apprezzate delle Alpi per i magnifici scenari e i paesaggi naturali del suo tracciato. La statale si snoda nella sua interezza tra le province di Belluno, in Veneto, e di Trento, in Trentino.

Per chi proviene da sud-est la salita che conduce al Passo Rolle inizia da San Martino di Castrozza, è lunga 9,1 km, con numerosi tornanti specialmente nella parte iniziale, ha un dislivello di 540 metri e per percorrerla occorrono all’incirca 14 minuti.

Chi parte invece da nord-ovest, ossia da Predazzo, deve affrontare un tragitto un po’ più lungo (21,6 km da fare in poco meno di mezzora) caratterizzato da un dislivello di oltre 900 metri. L’ascesa al Passo Rolle da Predazzo è forse più suggestiva perché costeggia per un lungo tratto la sponda settentrionale del lago di Paneveggio.

PASSO ROLLE IN AUTO: COME ARRIVARE DAL PASSO VALLES

Al Passo Rolle si può arrivare direttamente in soli 20 minuti di auto anche dal Passo Valles, posto 14 km più a nord, attraversando prima la SP 81 e immettendosi poi nella SS 50 seguendo le indicazioni per S. Martino di Castrozza/Feltre), nella parte finale del tratto Predazzo-Passo Rolle e a poca distanza dal centro visitatori del Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino.