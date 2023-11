Parigi: referendum nel 2024 per aumentare tariffe di sosta dei SUV

La municipalità di Parigi vuole aumentare le tariffe di sosta dei SUV per limitarne l’utilizzo, specie nelle zone più centrali della città. Prima, però, chiederà il consenso dei cittadini mediante un referendum popolare, come già fatto alcuni mesi fa sulla questione dei monopattini elettrici a noleggio. Lo ha annunciato la sindaca Anne Hidalgo con un video postato sui social, spiegando che ai cittadini verrà domandato se vogliono più o meno SUV.

PARIGI: IL REFERENDUM SULLA SOSTA DEI SUV IL 4 FEBBRAIO 2024

Il referendum di Parigi per chiedere se aumentare o meno le tariffe di sosta per i SUV si terrà domenica 4 febbraio 2024 e potranno parteciparvi tutti i parigini che risulteranno iscritti nelle liste elettorali entro l’8 gennaio. Ricordiamo che alla consultazione sui monopattini ha partecipato una percentuale molto esigua di elettori (il 7,46%) ma l’esito è stato comunque rispettato, non senza polemiche. Quindi chi è interessato al destino dei SUV a Parigi farà bene a recarsi alle urne, per non lasciare che una decisione che riguarda più di un milione di veicoli venga presa da una manciata di votanti.

Plus ou moins de SUV à Paris ? Voici la question que je vous pose pour cette deuxième votation citoyenne. Le 4 février prochain, c'est vous qui décidez. ⤵ pic.twitter.com/G1r7jGlgEO — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 14, 2023

PERCHÉ PARIGI VUOLE AUMENTARE LA TARIFFA DI SOSTA DEI SUV

Parlando del referendum, la sindaca Anne Hidalgo ha detto che a Parigi, negli ultimi dieci anni, le auto private sono nettamente diminuite grazie alle politiche per una mobilità più sostenibile messe in atto dalla municipalità. Tuttavia le auto superstiti, ha aggiunto, sono aumentate in termini di peso e dimensioni, risultando esageratamente ingombranti e inquinanti oltre che pericolose. Al 31 dicembre 2022, come spiega meglio l’infografica in basso di Le Parisien, i SUV a Parigi rappresentavano il 15% circa del parco circolante, per un totale di 1 milione e 148 mila veicoli. Percentuale che saliva al 25% negli arrondissement più centrali.

Alla luce di questi numeri la limitazione alla circolazione dei SUV consentirebbe “una migliore condivisione dello spazio pubblico a beneficio della mobilità dolce, delle strade scolastiche e dei pedoni“, ha dichiarato Hidalgo. In ogni caso l’aumento delle tariffe per la sosta non riguarderebbe i parcheggi dei residenti.

Al momento non sono state fornite informazioni più dettagliate sull’importo dell’aumento (che si annuncia però ‘significativo’, secondo le intenzioni del Comune) e sui veicoli effettivamente interessati, visto che il termine ‘SUV’ è piuttosto generico e nel caso andrebbero meglio definiti peso e dimensioni minime. Dalla maggioranza della sindaca Hidalgo fanno comunque sapere che in vista della consultazione del 4 febbraio 2024 saranno organizzati dei dibattiti in tutti gli arrondissement della Capitale affinché i residenti possano farsi un’opinione e andare a votare adeguatamente informati.

LE REAZIONI ALL’ANNUNCIO DELLA SINDACA ANNE HIDALGO

Intanto l’annuncio del referendum sui SUV ha già scatenato le prime reazioni a Parigi, tra favorevoli e contrari in base ai rispettivi punti di vista. Pierre Chasseray, portavoce dell’associazione ‘40 millions d’automobilistes’, ha parlato di accanimento verso i SUV, ricordando che sono meno ingombranti delle monovolume familiari e che inquinano esattamente come le berline. Al contrario Christian Machu, segretario generale dell’associazione ‘60 millions de piétons’, ha detto che è giusto intervenire contro i SUV perché sono i principali responsabili delle collisioni tra auto e pedoni, trattandosi di vetture che per massa e volume non sono adatti agli ambienti urbani. Nelly Garnier, oppositrice della sindaca Hidalgo al consiglio di Parigi, ha parlato invece di spreco di denaro pubblico ricordando il precedente del referendum sui monopattini a noleggio, che è costato parecchi soldi a fronte di un’affluenza molto scarsa.