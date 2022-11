Parcheggio Malpensa più economico: dove si trova?

Cerchi il parcheggio Malpensa più economico? Ti aiutiamo a scoprire qual è e dove si trova, in modo da farti scegliere l'offerta migliore

Ogni giorno migliaia di passeggeri si recano in macchina all’aeroporto milanese di Malpensa e lasciano l’auto in custodia nei parcheggi dislocati all’interno e all’esterno dell’aerostazione. Ma qual è e dove si trova il parcheggio di Malpensa più economico? Vediamo se ci sono gli strumenti per scoprirlo.

COME ARRIVARE A MALPENSA IN AUTO

Innanzitutto per arrivare in auto all’aeroporto di Milano Malpensa ci sono diverse possibilità:

– con l’autostrada A8/A9, da Milano o da altre località situate a est e a nord dell’aeroporto, sino all’uscita Busto Arsizio – Milano Malpensa per poi immettersi sulla SS 336 in direzione Gallarate – Milano Malpensa.

– con l’autostrada A4, da Milano o da altre località situate a ovest dell’aeroporto, sino all’uscita di Marcallo Mesero per poi proseguire sulla SS 336 dir in direzione Milano Malpensa.

– e con l’autostrada Pedemontana Lombarda A36, per i comuni lombardi situati a nord-est dell’aeroporto, per poi immettersi sulla A8 e quindi sulla SS 336.

L’aeroporto di Milano-Malpensa è situato in provincia di Varese, 50 km a nord-ovest del capoluogo lombardo.

DOVE PARCHEGGIARE L’AUTO A MALPENSA

All’aeroporto di Malpensa ci sono sia parcheggi ufficiali che parcheggi privati. I parcheggi ufficiali di Malpensa, gestiti da ViaMilano Parking, si trovano sia presso il terminal 1 (T1) che presso il Terminal 2 (T2) e sono gli unici posizionati all’interno dell’aerostazione, quindi in un certo senso sono più ‘comodi’. Questa comodità però si paga perché le tariffe risultano mediamente più alte rispetto ai parcheggi privati. All’esterno dell’aeroporto, infatti, si trovano numerosi parcheggi gestiti da società private, detti anche low cost, che sono più distanti dai terminal ma propongono in genere tariffe più vantaggiose. La relativa lontananza dai terminal è comunque mitigato dall’offerta di bus navetta gratuiti che portano alle partenze o agli arrivi in massimo 10 minuti. Ma non solo: alcuni prevedono il servizio di car valet che consente di lasciare l’auto in consegna a un operatore del parcheggio direttamente presso il terminal di interesse.

TROVA IL PARCHEGGIO MALPENSA PIÙ ECONOMICO

Non è semplice stabilire in partenza quale sia il parcheggio di Malpensa più economico, anche perché le tariffe sono spesso fluttuanti, ma si possono fare dei tentativi per scoprirlo. Come abbiamo già più volte scritto, i parcheggi privati situati all’esterno dell’aerostazione, definiti non a caso low cost, offrono di solito prezzi più convenienti, specie se si prenota in anticipo e online. I principali parcheggi Malpensa low cost sono Eco Parking, Le Torri Parking, ParkinGo, Star Parking, MxPark, LikePark, AirParking, JetPark, Parking Suprema, Fa.Te.Ma e Car Service Parking, ma ce ne sono altri ancora. Ci sono due modi per conoscere con facilità i prezzi di un parcheggio Malpensa.

Il primo consiste nel verificare singolarmente le tariffe dei vari parcheggi e scegliere quella meno cara o, meglio ancora, quella meno cara ma che contempli un livello di servizi adeguato (della serie: non sempre il prezzo più basso è necessariamente il più vantaggioso se poi il servizio è scadente). Ovviamente occorre avere la pazienza di aprire tanti siti uno alla volta.

L’altro metodo, decisamente più pratico, prevede di utilizzare uno dei tanti comparatori online che confrontano le tariffe dei vari parcheggi di Malpensa. Basta inserire la data e l’orario in cui si cerca il parcheggio per leggere l’elenco con i prezzi applicati, avendo poi la possibilità di prenotare direttamente la sosta. Spesso i comparatori inseriscono anche le tariffe dei parcheggi ufficiali. Per trovare i siti che confrontano i prezzi dei parking Malpensa è sufficiente una rapida ricerca su Google con la parola chiave ‘parcheggio malpensa confronta’. I più popolari, comunque, sono Vologio, Parkos, ParkCare, Looking4Parking, Parcheggi Malpensa, MyParking e ParkVia.