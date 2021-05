Parcheggio aeroporto Bologna: info e costi

Per chi deve servirsi del parcheggio dell'aeroporto di Bologna, elenchiamo tutte le informazioni più utili e i costi necessari per lasciare l'auto in sosta

Adesso che arriva l’estate e con essa la stagione dei viaggi e delle vacanze, scopriamo come funziona il parcheggio dell’aeroporto di Bologna: tutte le informazioni utili per passeggeri e accompagnatori e i costi per lasciare l’auto in sosta nell’aerostazione, per pochi minuti o per uno o più giorni.

AEROPORTO DI BOLOGNA: COME ARRIVARE IN AUTO

L’aeroporto di Bologna, intitolato a Guglielmo Marconi, dista circa 10 km dal centro del capoluogo emiliano ed è servito dalla tangenziale che passa a nord dell’area urbana bolognese (uscita 4-bis in entrambi i sensi di marcia), direttamente collegata con le autostrade A1 (da Milano, prendere l’uscita Bologna Borgo Panigale), A13 (da Padova, prendere l’uscita Bologna Arcoveggio) e A14 (da Ancona, prendere l’uscita Bologna San Lazzaro).

PARCHEGGIO AEROPORTO BOLOGNA: DOVE LASCIARE L’AUTO

Nei dintorni dell’aeroporto di Bologna ci sono numerosi parcheggi ma solo quello ufficiale consente di lasciare l’auto a pochissima distanza dal terminal, risparmiando considerevolmente sui tempi. Ecco le caratteristiche dei vari parcheggi ufficiali:

– P1 e P2: a 1 minuto a piedi dall’aerostazione, P1 ha il 60% dei posti coperti mentre P2 ha il 100%. Hanno posti riservati per i disabili e sono abilitati al Telepass. All’interno del parcheggio P2 è disponibile il Car Valet, un servizio di custodia, cura e manutenzione della vettura.

– P3: a 3 minuti a piedi dall’aerostazione, ha il 30% dei posti coperti. Abilitato al Telepass.

– P4: dista 1,5 km dall’aerostazione ma è servito da una navetta gratuita che opera 24/7, con corse ogni 20 minuti, e porta al terminal in soli 5 minuti. È completamente scoperto. A causa dell’emergenza Covid rimarrà chiuso fino al 31 dicembre 2021.

– P5: a 9 minuti a piedi dall’aerostazione, da cui è collegato da un percorso pedonale, è completamente scoperto.

– P Express: a 1 minuto a piedi dall’aerostazione, ha il 50% dei posti coperti. Consigliato per soste brevi o di poche ore (la sosta è gratuita fino a 10 minuti). Abilitato al Telepass.

PARCHEGGIO AEROPORTO BOLOGNA: COSTI E TARIFFE

Ogni parcheggio dell’aeroporto di Bologna prevede costi e tariffe diverse in base all’ubicazione e alla durata della sosta.

– P1 e P2

Veicoli fino a 1,85 metri di altezza:

1° giorno: gratuito fino a 10 minuti per un massimo di 3 accessi al giorno (14,00 euro dal 4° accesso); 3,70 euro fino a 1 ora, 7,40 euro fino a 2 ore, 11,10 euro fino a 3 ore, 14,00 euro fino a 24 ore.

Dal 2° giorno e successivi: 14,00 euro al giorno.

Veicoli oltre 1,85 e fino a 2,00 metri di altezza:

1° giorno: 10,00 per ogni ora o frazione di ore successive.

Dal 2° giorno e successivi: 14,00 euro al giorno.

Tariffa moto: 5,00 euro al giorno o frazione di giorno.

Attenzione: chi parte venerdì o sabato può beneficiare della tariffa week-end fissa di 19,00 euro se la sosta termina non oltre le ore 24:00 di domenica.

– P3

Dal 1° al 4° giorno: 11,00 euro al giorno.

Dal 5° al 10° giorno : 9,00 euro al giorno.

Giorni successivi: 7,00 euro al giorno.

Attenzione: chi parte venerdì o sabato può beneficiare della tariffa week-end fissa di 19,00 euro se la sosta termina non oltre le ore 24:00 di domenica.

– P5

Dal 1° al 3° giorno: 10,00 euro al giorno.

Giorni successivi: 5,00 euro al giorno.

– P Express

Veicoli fino a 1,85 metri di altezza:

1° giorno: gratuito fino a 10 minuti per un massimo di 3 accessi al giorno (14,00 euro dal 4° accesso); 3,70 euro fino a 1 ora, 7,40 euro fino a 2 ore, 11,10 euro fino a 3 ore, 14,00 euro fino a 4 ore, 30,00 euro fino a 24 ore.

Dal 2° giorno e successivi: 30,00 euro al giorno.

Veicoli oltre 1,85 e fino a 2,00 metri di altezza:

1° giorno: 10,00 per ogni ora o frazione di ore successive.

Dal 2° giorno e successivi: 30,00 euro al giorno.

PARCHEGGIO AEROPORTO BOLOGNA: COME E DOVE PAGARE

I ticket per il parcheggio dell’aeroporto di Bologna si possono prenotare e acquistare online (fino a 6 ore dall’ingresso) oppure direttamente in aerostazione, sia il giorno dell’arrivo che quello della partenza, all’ingresso o all’uscita del parcheggio, pagando con carta di credito, carta di debito, Satispay o contanti (oppure con Telepass nei parcheggi abilitati al servizio). Ricordiamo che sono disponibili numerose convenzioni, ad esempio per i soci ACI o Coop, che consentono di usufruire di tariffe scontate.