Panda Raid 2024: tra i 340 equipaggi anche la #MafraPanda

Il Panda Raid 2024 si prepara a stupire ancora una volta gli appassionati di avventure automobilistiche, promettendo emozioni forti e sfide epiche lungo un percorso di oltre 2.100 chilometri attraverso il Marocco. Tra i numerosi partecipanti che si metteranno al volante di una Fiat Panda, un equipaggio si distingue per il suo legame con Mafra, specialista del car care. L’azienda italiana, oltre a dare supporto agli equipaggi e promuovere la solidarietà verso le popolazioni locali, sarà parte della sfida tra le dune del deserto con l’equipaggio della #MafraPanda.

MAFRA AL PANDA RAID 2024 CON GLI EQUIPAGGI ITALIANI

Per 15 equipaggi italiani, l’avventura del Panda Raid 2024 inizia dal piazzale Mafra, un punto di ritrovo carico di aspettative e di eccitazione. Qui, il personale accoglie gli avventurieri e consegna loro uno speciale Welcome Kit contenente una selezione di prodotti Mafra e Maniac Line, preparati appositamente per affrontare le sfide del deserto:

Mafra Cristalbel -20 , un liquido per la pulizia del parabrezza auto resistente anche alle temperature più rigide;

, un liquido per la pulizia del parabrezza auto resistente anche alle temperature più rigide; Mafra Still Flu Universale , un liquido per radiatori che offre una triplice azione protettiva essenziale per mantenere il motore al sicuro anche nelle condizioni più estreme.

, un liquido per radiatori che offre una triplice azione protettiva essenziale per mantenere il motore al sicuro anche nelle condizioni più estreme. Mafra Glass Cleaner , un detergente per vetri ad alte prestazioni;

, un detergente per vetri ad alte prestazioni; Mafra Rain Speed, un protettivo per il parabrezza che assicura una visibilità perfetta anche sotto la pioggia battente o in mezzo alla polvere del deserto.

Dal piazzale Mafra le vetture degli equipaggi italiani si muoveranno per essere imbarcate con destinazione Almeria (Marocco).

IL PERCORSO DEL PANDA RAID 2024

Il Panda Raid 2024 vedrà al via, 340 equipaggi tra cui ci sarà anche la #MafraPanda con il numero 230 che come tutte le altre vetture è stata adattata per resistere alle impegnative condizioni di gara. Il regolamento infatti prevede che alla Fiat Panda si possono apportare modifiche per renderla adeguata ai percorsi fatti di sabbia, dune e temperature estreme.

Sebbene si tratti di un rally amatoriale, il percorso non è per nulla semplice e sono richieste elevate capacità di resistenza sia agli equipaggi che alle vetture. Le Fiat Panda percorreranno in totale 2100 km su un percorso fatto di 7 tappe da Almeria a Tangeri, che potrete seguire direttamente sui canali social di Mafra dall’1 al 9 marzo 2024.

MAFRA AL PANDA RAID 2024: L’IMPEGNO SOLIDALE

L’impegno di Mafra nel supportare gli equipaggi del Panda Raid 2024 non si limita a fornire prodotti di alta qualità. L’azienda si impegna anche a promuovere lo spirito di solidarietà e condivisione che caratterizza questo evento unico nel suo genere. In linea con questa filosofia, Mafra incoraggia i partecipanti a donare materiale scolastico e sanitario alle comunità locali marocchine, dimostrando così un impegno tangibile verso la responsabilità sociale.