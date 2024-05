Taxi Roma: bando per 1000 nuove licenze

Dopo Milano anche Roma è pronta ad aprire un bando per nuove licenze taxi approfittando della procedura accelerata del decreto Asset. Il bando per nuovi taxi a Roma sarà pronto nelle prossime settimane con assegnazioni a fine settembre (quindi non si farà in tempo per la stagione estiva) e permetterà la concessione di 1.000 licenze aggiuntive, dedicando particolare attenzione al servizio di mobilità per i passeggeri disabili.

BANDO NUOVE LICENZE TAXI A ROMA: COME FUNZIONA

Il piano per avere nuove licenze taxi a Roma è stato anticipato dall’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, in audizione in commissione capitolina Trasparenza. Gli step per l’apertura del bando prevedono, entro maggio, la chiusura del confronto con l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art). Poi ci sarà l’interlocuzione coi sindacati di categoria, a luglio l’indizione dei bandi sia per i taxi che per gli NCC e, si spera, per fine settembre la lista dei vincitori, cui seguirà nei mesi successivi il rilascio delle licenze, giusto in tempo per il Giubileo del 2025.

TAXI ROMA: INGLESE E CONOSCENZA DEI LUOGHI TURISTICI TRA I REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO

Secondo quanto ribadito più volte dal sindaco Gualtieri e dallo stesso assessore, alle 1.000 nuove licenze taxi si sommeranno ulteriori 500 stagionali. Altri autisti di taxi saranno poi assicurati grazie al ricorso alle cosiddette ‘seconde guide‘, cioè la possibilità per il tassista titolare di una licenza taxi di nominare un secondo conducente per svolgere un secondo turno giornaliero con la stessa vettura. Il nuovo bando richiederà alcuni requisiti specifici come nozioni basilari di inglese e una conoscenza quanto meno minima delle attrazioni turistiche di Roma: “Non chiederemo cosa è rappresentato sui bassorilievi della Colonna Traiana“, ha commentato Patanè, “ma almeno che se un passeggero chiede di essere portato alla Forma Urbis o alla Domus Aurea il tassista sappia dove stanno“.

Come già detto, sarà poi riservata un’attenzione particolare al servizio di mobilità per i passeggeri disabili: attualmente a Roma sono in servizio solo 40 licenze taxi destinate al trasporto delle persone con disabilità, un numero scandalosamente basso per una capitale di 3 milioni di abitanti e 30 milioni di turisti all’anno. Pertanto una percentuale importante delle nuove licenze taxi a Roma sarà adibita ai disabili, con l’obiettivo minimo di quadruplicare l’attuale dotazione.

NUOVE LICENZE TAXI: COSA PREVEDE IL DECRETO ASSET

Il bando di Roma Capitale seguirà le linee guida del decreto Asset, convertito in legge lo scorso ottobre, nato con lo scopo di creare condizioni favorevoli per il rilascio di nuove licenze taxi da parte dei Comuni, specie in quelli capoluogo di regione, sede di città metropolitana e sede di aeroporto. In breve, questi Comuni (tra cui ovviamente Roma) hanno facoltà di aumentare le licenze taxi, fino al 20% di quelle già rilasciate, attraverso un bando straordinario e procedure più snelle. Con la procedura accelerata, infatti, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha a disposizione 15 giorni, invece dei normali 60, per valutare il bando sulle nuove licenze, allo scadere dei quali (vale il principio del silenzio assenso), i Comuni possono dare il via al concorso.

Importante: a differenza della procedura ordinaria, in base a cui i Comuni possono trattenere il 20% dei proventi della vendita delle licenze utilizzando per migliorare i servizi o la viabilità, con la procedura accelerata introdotta dal decreto Asset il ricavato delle nuove licenze va interamente ai tassisti già attivi a titolo di ‘indennizzo’.