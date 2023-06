Panda a Pandino 2023: da Mafra un kit omaggio per tutti

Il weekend del 17 e 18 giugno 2023 gli appassionati di auto storiche provenienti da ogni parte d’Italia si daranno appuntamento a Pandino, in provincia di Cremona, per il raduno “Panda a Pandino”. L’evento celebra l’iconica vettura italiana degli anni ’80, la Panda. Mafra, specialista della cura dell’auto e punto di riferimento per gli appassionati di motori, supporterà l’evento con un welcome kit omaggio per i partecipanti e presenterà la sua linea di prodotti in grado di far risplendere le auto anche senza l’utilizzo di acqua. Ecco tutti i dettagli dell’evento Panda a Pandino 2023 con Mafra da non perdere.

IL RADUNO “PANDA A PANDINO” 2023 CON MAFRA

Il raduno Panda a Pandino è diventato un evento imperdibile per gli appassionati della Panda. Le strade di Pandino si riempiono di auto provenienti da ogni epoca, dimostrando la duratura popolarità di questa utilitaria del popolo. La Fiat Panda è stata presentata al pubblico 43 anni fa al Salone di Ginevra del 1980, ma ancora oggi è un’icona per molti appassionati. Durante il raduno, gli amanti della Fiat Panda incontrano la loro passione per queste auto uniche, mostrando esemplari originali e ben conservati, così come versioni elaborate e personalizzate in tutte le salse. Le strade di Pandino si animano di colori e una serie di attività ed eventi, dove i partecipanti potranno anche dimostrare le capacità dinamiche della loro auto e raccontare la storia che c’è dietro la loro Panda.

WELCOME KIT MAFRA OMAGGIO PER GLI ISCRITTI ALL’EVENTO

Ovunque si respiri passione per i motori, che sia un evento agonistico o un raduno come Panda a Pandino 2023, Mafra è sempre presente. Lo sarà anche stavolta con un gazebo allestito per presentare le ultime novità per la cura dell’auto ai visitatori del raduno Panda a Pandino. Inoltre per tutti gli iscritti al raduno con una Fiat Panda ci sarà in omaggio un kit Mafra perfetto per l’occasione. Nel welcome kit infatti sono contenuti:

Waterless – Lava & Lucida senza acqua, la novità della gamma Mafra che permette di pulire e lucidare la carrozzeria dell’auto senza l’utilizzo di acqua ;

; i Panni in microfibra Heavy Work, realizzati per resistere all’usura durante tutte le operazioni di pulizia dell’auto e lucidatura.

MAFRA PRESENTA LA SUA NUOVA PANDA UFFICIALE A PANDINO 2023

Panda a Pandino non è solo un raduno di auto, ma anche una ricorrenza che anima l’antico borgo medioevale dove i partecipanti e i visitatori potranno avvicinarsi alla storicità del luogo e scoprire anche i sapori della cucina tradizionale. Ma c’è di più: al raduno Panda a Pandino Mafra svelerà il vincitore del contest #LaPandaMafra. Tra le idee inviate a Mafra per realizzare la nuova livrea del Pandino ufficiale Mafra, solo una è stata scelta e sarà presentata durante l’evento. Non perdere l’occasione di scoprire chi ha vinto e trascorrere un weekend tra motori, storia e divertimento con Panda a Pandino 2023.