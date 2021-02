Pagare il parcheggio in Svizzera: come funziona l’App Park & Pay

Il TCS presenta l’App Park & Pay per pagare il parcheggio in Svizzera: ecco come prenotare, terminare o allungare una sosta

Parcheggiare in Svizzera sarà più semplice con l’app Park & Pay presentata dal Touring Club Svizzero. Una sola applicazione infatti permette la ricerca e il pagamento del parcheggio in Svizzera in 700 località. Ecco come funziona e come pagare il parcheggio in Svizzera.

PAGARE IL PARCHEGGIO IN SVIZZERA CON L’APP

Come si paga il parcheggio in Svizzera? Con l’app Park & Pay, è possibile fare il pagamento tramite lo smartphone. Come spiega il TCS infatti, “qualsiasi sia la località in Svizzera, il pagamento è gestito in collaborazione con le app Parkingpay, Sepp ed e24”, a cui se ne aggiungeranno altri. Il funzionamento di Park & Pay oltre che pagare il parcheggio in Svizzera, permette anche di:

– Prolungare la durata della sosta dall’App;

– Pagare soltanto il tempo di sosta tramite l’App;

– Guidare fino alla destinazione desiderata e trovare un posteggio;

– Calcolare gli itinerari e sapere gli orari dei trasporti pubblici nei parcheggi di interscambio.

COME PAGARE IL PARCHEGGIO IN SVIZZERA

Oltre che pagare il parcheggio in Svizzera con l’App, è possibile anche sfruttare uno sconto (per pagamento con TCS MasterCard). Prima però bisogna registrarsi all’App Park & Pay, ma solo se si vuole pagare il parcheggio, altrimenti le altre funzioni sono liberamente accessibili. Ecco i passaggi da fare per rendere operativa l’app e pagare il parcheggio in Svizzera:

– Scaricare l’app Park e Pay (per iOS o Android);

– Effettuare la registrazione;

– Inserire il metodo di pagamento;

– Inserire i dati dell’auto e la targa;

I metodi di pagamento del parcheggio in Svizzera tramite App ritenuti validi sono:

– Carta di credito TCS Mastercard;

– Carta di credito Mastercard;

– Carta di credito Visa;

– Twint.

COME FUNZIONA L’APP PER PAGARE IL PARCHEGGIO IN SVIZZERA

Per parcheggiare in Svizzera tramite l’App Park & Pay è sufficiente inserire l’indirizzo e vengono visualizzati tutti i parcheggi nelle vicinanze. Una volta attivata la sosta con App Park & Pay, risulta visibile dall’addetto ai controlli. In caso di sosta di lunga durata comunque resta valido, l’obbligo di esporre un eventuale permesso dove previsto. Per prolungare la sosta o concluderla in anticipo si può consultare l’area “Dettagli” e:

– Verificare in anticipo, per ogni parcheggio, se la sosta possa essere interrotta o prolungata;

– Se è possibile terminarla, basta premere il pulsante blu “Terminare” per interrompere la sosta prima dello scadere del tempo impostato;

– Se è possibile prolungarla, basta premere il pulsante giallo “Estendere”, impostare il tempo da aggiungere e confermare.

I costi del parcheggio in Svizzera effettivamente pagati sono visibili al termine della sosta e sono consultabili in qualsiasi momento alla voce “Soste”.