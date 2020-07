Costo parcheggio: le tariffe 2020 nelle principali città del mondo

Le tariffe 2020 nelle principali città del mondo variano fino al 600%: ecco i costi del parcheggio auto in dettaglio di 65 località e mete per le vacanze

Andare in vacanza senza sapere il costo del parcheggio e le tariffe 2020 può riservare sorprese inaspettatamente gradite o da dimenticare. Un’indagine sulle tariffe 2020 per parcheggiare nelle principali città del mondo rivela che per parcheggiare l’auto si può arrivare a pagare anche oltre il 600% in più. Ecco i costi dei parcheggi in giro per il mondo: l’Italia è tra i posti più economici dove parcheggiare l’auto con Roma al 43° posto.

COSTO PARCHEGGIO E L’EFFETTO CORONAVIRUS

L’interessante indagine sul costo del parcheggio e le tariffe 2020 è stata realizzata da Fixter una piattaforma sulla manutenzione auto inglese che ha confrontato 65 città nel mondo. Dall’indagine, oltre a scoprire quanto si paga per parcheggiare in aeroporto, in strada, nei parcheggi comunali e allo stadio, si possono scoprire anche previsioni sull’effetto del Coronavirus sui guadagni mancati. Il ridotto uso dell’auto e quindi dei parcheggi a pagamento, può avere importanti ripercussioni in tutte quelle città, come Londra, che utilizzano gli introiti per finanziare interventi e servizi pubblici. Secondo l’analisi, la capitale inglese perderà 511 milioni di euro nel 2020 a causa della pandemia (-62% di 830 milioni di euro di entrate nel 2019). Per facilitarvi la lettura, parleremo di seguito dei costi parcheggio più eclatanti: le tariffe 2020 per parcheggiare nelle città del mondo più care o economiche suddivise per tipologia. Qui puoi consultare la lista completa delle 65 città.

COSTO PARCHEGGIO IN AEROPORTO: LE TARIFFE 2020

– Leeds (Regno Unito) nella foto sotto e Sydney (Australia) hanno il costo del parcheggio aeroportuale più alto: 11,89 euro/ora. Brisbane (Australia) è terza con 11,65 euro/ora, seguita da Stoccolma (Svezia) a 9,46 euro/ora).

– Pechino (Cina) ha il prezzo del parcheggio in aeroporto più economico (0,79 euro/ora), seguita da Città del Capo (Sudafrica) 0,92 euro/ora e Dubai (Emirati Arabi Uniti) con 1,24 euro/ora.

COSTO PARCHEGGIO AUTO: LE TARIFFE 2020

– New York (USA) nella foto sotto ha le tariffe del parcheggio più alto nei centri commerciali: 27,43 euro/ora, seguita da Boston (USA) 22,86 euro/ora e Sydney (Australia) 17,78 euro/ora.

– Los Angeles (USA) ha il parcheggio più economico per il quartiere dello shopping: gratis, solo la prima ora. Poi c’è Mumbai (India) 0,19 euro/ora) e Delhi (India) 0,26 euro/ora.

COSTO PARCHEGGIO IN STRADA: LE TARIFFE 2020

– Amsterdam (Olanda) nella foto sotto ha le tariffe più alte per parcheggiare in strada (7,50) ma si sa che è una città votata alle bici. Subito dopo Londra (Regno Unito) con 5,83 euro/ora e Utrecht (Olanda) con 5,53 euro/ora.

– Buenos Aires (Argentina) ha il quartiere più economico: parcheggiare in strada costa solo 0,05 euro/ora, seguita da Shanghai (Cina) a 0,39 euro/ora e Città del Messico (Messico) a 0,48 euro/ora.

COSTO PARCHEGGIO ALLO STADIO: LE TARIFFE 2020

– Philadelphia (USA) ha il più alto costo del parcheggio allo stadio con 36,57 euro/ora, seguito da Liverpool

e Londra (Regno Unito) entrambe con tariffe a 35,68 euro/ora.

– Dubai (Emirati Arabi) ha il prezzo di parcheggio dello stadio più economico (gratis la prima ora), seguita da Pechino (Cina) a 0,79 euro/ora e Delhi (India) a 1,28 euro/ora.

COSTO PARCHEGGIO IN CENTRO: LE TARIFFE 2020

– A New York (USA), il costo del parcheggio municipale è il più alto: 22,86 euro per 3 ore, seguito

da Boston (USA), 18,29 euro/3 ore e Los Angeles (USA) a 12,80 euro/3 ore.

– Città del Messico (Messico) ha le tariffe parcheggio più economiche a City Hall (0,24 euro per 3 ore),

seguita da Città del Capo (0,31 euro/3 ore) e Mumbai nella foto sotto (0,32 euro/3 ore).