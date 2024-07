Paesi meno sicuri in cui viaggiare nel 2024: Italia ‘pericolosa’

Molti hanno già prenotato le vacanze per l’estate 2024, mentre altri stanno decidendo in extremis proprio in questi giorni. In genere nella scelta della meta un ruolo fondamentale lo gioca la sicurezza: nessuno, infatti, vuole viaggiare in posti considerati poco sicuri se non addirittura pericolosi. Per questo prima di scegliere la destinazione può tornare utile consultare il Travel Safety Index di HelloSafe, stilato dall’omonimo comparatore, con la classifica dei Paesi meno sicuri in cui viaggiare nel 2024, basata su una serie di indicatori affidabili. Classifica in cui, stranamente, l’Italia occupa una posizione di rilievo. Ma davvero il nostro è un Paese ‘pericoloso’?

CLASSIFICA PAESI MENO SICURI AL MONDO: I CRITERI ADOTTATI

Il Travel Safety Index di HelloSafe è stato calcolato sulla base di una serie di 35 criteri raggruppati in 5 categorie principali: ricorrenza di disastri naturali, violenza nella società, coinvolgimento in conflitti armati (interni o esterni), infrastrutture sanitarie e militarizzazione del Paese, con dati tratti da fonti ufficiali di riferimento, in particolare da varie agenzie delle Nazioni Unite (UNDP, OMS, UNODC, UNHCR, UNSD, FAO), dalla Banca Mondiale e da numerosi enti di ricerca internazionali. Questi criteri coprono vari aspetti della sicurezza, dai rischi ambientali agli aspetti sociali e politici, fornendo un quadro dettagliato sulla situazione di ciascun Paese. L’indice finale è il risultato della media di tutti i criteri adottati, con l’assegnazione di un punteggio di 100 ai Paesi meno sicuri e di 0 a quelli più sicuri. nello specifico:

da 0 a 30: Paese molto sicuro;

da 31 a 45: Paese sicuro;

da 46 a 60: Paese poco sicuro;

da 61 a 100 punti: Paese pericoloso.

PAESI MENO SICURI IN CUI VIAGGIARE NEL 2024: DOVE ANDARE E DOVE NON ANDARE

Secondo i dati raccolti nel Travel Safety Index, l’Islanda è attualmente il Paese più sicuro al mondo, con un punteggio di 18,23 punti su 100, davanti a Singapore (19,99 punti) e Danimarca (20,05 punti). Inoltre, 12 dei 15 Paesi più sicuri al mondo si trovano in Europa, compresa la Svizzera (5° Paese più sicuro al mondo con un indice di 20,51 punti). Anche il Bhutan (22,98 punti) e il Qatar (23,33 punti) rientrano nella top 15, rendendoli destinazioni molto sicure per i viaggiatori.

Al contrario, i 15 Paesi meno sicuri al mondo includono molti teatri di conflitto, vecchi e nuovi, che spesso si combinano con elevati rischi naturali. Le Filippine sono in cima alla lista con un indice di 82,32 su 100, seguite da Colombia (79,21 punti) e Messico (78,42 punti), tre Paesi con un alto livello di violenza nelle loro società. Anche lo Yemen e la Siria sono alle prese con gravi conflitti interni che compromettono la sicurezza. Così come la Russia, coinvolta in un conflitto con l’Ucraina che sembra destinato a continuare.

PAESI MENO SICURI D’EUROPA: ITALIA QUASI… ‘PERICOLOSA’

Restringendo il campo all’Europa, il vecchio continente è senza dubbio il più sicuro per i viaggiatori di tutto il mondo. I Paesi europei occupano 30 dei 50 luoghi più sicuri al mondo, tra cui la già citata Svizzera (5° al mondo e 4° in Europa, con un indice di 20,51), i Paesi Bassi (20° e 17°, indice di 26,22) e il Belgio (31° e 24°, indice di 28,31).

Di particolare rilievo è la scarsa posizione dell’Italia, che con un punteggio di 34,74 è solo 33^ in Europa su 37 Paesi considerati. Meno sicuri di noi, secondo questo indice, ci sono solo Francia, Grecia, Ucraina e Russia. Sorprende anche la posizione della Francia, 80^ nel mondo e 34^ in Europa, con un punteggio di 36 punti, che però si spiega con la minaccia terroristica, ancora molto presente nel Paese. In Italia invece non c’è neppure quella e un punteggio così alto è forse ascrivibile sia alla microcriminalità, molto presente soprattutto nelle città più grosse (Roma, Milano, Napoli, Palermo, ecc.), che al rischio ambientale per frane, alluvioni, ecc. Sorprende, a nostro parere, anche la bassa classifica della Grecia, Paese nel quale siamo stati più volte, sia nelle città che nelle isole, senza avvertire mai un particolare senso di insicurezza.

Occorre comunque dire che il punteggio di 34,74 fa sì che l’Italia sia comunque nella fascia dei Paesi sicuri, come peraltro Francia e Grecia. È curioso inoltre che con 48,42 l’Ucraina sia soltanto ‘poco sicura’. Noi, in questo preciso momento storico, con criteri abbastanza oggettivi lo definiremmo un Paese molto ‘pericoloso’, ma tant’è.

PAESI MENO SICURI IN ASIA E AMERICA LATINA

L’America Latina è tradizionalmente una destinazione esotica per i viaggiatori europei e nordamericani. Tuttavia, la situazione della sicurezza nei Paesi che compongono la regione varia notevolmente. Paraguay, Uruguay, Trinidad e Tobago e Bolivia godono di un livello di sicurezza abbastanza elevato per i viaggiatori. Viceversa, Colombia, Messico e Venezuela sono tra i Paesi latinoamericani più pericolosi. L’alto tasso di omicidi, la militarizzazione e gli sfollati interni sono alcune delle ragioni alla base della bassa classifica di questi Paesi, nonostante il loro innegabile potenziale turistico.

Guardando all’Asia, Singapore spicca in cima alla classifica con un notevole indice di 19,99 punti, che lo rende il secondo Paese più sicuro al mondo e il primo asiatico. Le Filippine, invece, si piazzano in fondo alla classifica con un indice di 82,32. Questo contrasto evidenzia le disparità di sicurezza esistenti in Asia, dove alcuni Paesi godono di situazioni di sicurezza pacifiche (citiamo anche Bhutan, Mongolia e Laos), mentre altri devono affrontare sfide di sicurezza più complesse. Tuttavia come facciano le Filippine ad avere 82,32 e l’Afghanistan soltanto 54,29 (meno pericoloso perfino di Turchia, Cina e India) è un bel mistero.