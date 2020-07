Padri VS Madri al volante: per il 43% dei figli il papà è più bravo

Da sempre i bambini sono chiamati a dare un voto a mamma e papà: l’indagine Padri VS Madri al volante rivela curiosità osservate dai sedili dei passeggeri

Nella vita di un bambino le domande che mettono sulla bilancia la mamma e il papà sono all’ordine del giorno. Un sondaggio su 1000 bambini ha reso la cosa ancora più interessante: Padri VS Madri al volante. Il risultato curioso è che in media i papà sembrerebbero più bravi delle mamme, ma le mamme risultano compagne di viaggio spesso migliori. Ecco come i bambini in auto vedono padri e madri al volante.

PADRI VS MADRI AL VOLANTE: CHI È PIÙ BRAVO?

Il sondaggio curioso è stato realizzato da MG, la storica Casa automobilistica, su un campione di circa 1000 bambini e ragazzi tra 6 e 16 anni. L’intervista completa visibile nel video qui sotto, vuole i papà più bravi per il 43% dei bambini nel confronto Padri VS Madri al volante. E’ chiaro che l’indagine ha tutt’altro che l’effetto di mettere mamma e papà contro. Anzi, sono proprio i bambini a svelare comportamenti più piacevoli della mamma al volante. Per il 29% dei ragazzi la mamma è più brava del papà al volante. Ecco in cosa gli occhi implacabili dei bambini in auto hanno trovato abilità e limiti di padri e madri al volante.

PADRI VS MADRI AL VOLANTE: PERCHÉ I PAPÀ SONO PIÙ BRAVI

I bambini hanno risposto a semplici domande da cui è emerso che nella maggior parte dei casi il papà è il guidatore abituale in famiglia, ma non sempre ricorda di dare il buon esempio. Secondo i bambini intervistati il papà è più bravo perché:

– sa parcheggiare meglio;

– guida meglio in autostrada;

– sa cambiare una gomma bucata.

Il comportamento meno brillante dei padri al volante non passa inosservato agli occhi dei bambini in auto (42%). Il papà che guida si lascia più frequentemente a:

– guida veloce superando i limiti di velocità;

– attacchi di rabbia e urla contro gli altri automobilisti in strada.

PADRI VS MADRI AL VOLANTE: IN COSA LE MAMME SONO PIÙ BRAVE

Tuttavia, quando le domande dell’indagine Padri VS Madri al volante hanno affrontando l’argomento “divertimento” in auto, il 35% ha eletto la mamma al volante come migliore compagna di viaggio. Le migliori doti della mamma in auto riconosciute dai bambini sono:

– la felicità;

– fa ascoltare musica migliore;

– permette più giochi in auto.

Al di là delle richieste dei bambini l’esempio dei genitori al volante (e come passeggero) non passa inosservato. Ricordate che ogni gesto, come essere pazienti e rispettare le regole, allacciare la cintura, assicurare il bambino nel seggiolino e guidare in modo responsabile, costruirà le basi per gli automobilisti di domani.