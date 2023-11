Le offerte auto con rottamazione di novembre 2023 hanno un duplice vantaggio: consentono di ottenere uno sconto sul prezzo di listino dando in cambio un’auto da rottamare. E poi tolgono dalla circolazione i veicoli più vecchi e inquinanti, contribuendo così a ringiovanire il parco auto in Italia, che com’è noto è tra i più datati d’Europa, e a migliorare l’aria. A novembre 2023 sono ancora disponibili gli incentivi statali con rottamazione grazie ai fondi dell’Ecobonus, che in combinazione con le offerte delle case costruttrici possono produrre uno sconto più sostanzioso.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI STATALI E REGIONALI

Il Governo ha rifinanziato l’Ecobonus per l’anno 2023 e per quelli seguenti con sconti fino a 5.000 euro per le autovetture. I contributi sono disponibili per l’acquisto di auto elettriche e ibride plug-in entro un certo limite di prezzo, mentre quelli per le vetture ICE fino a 135 g/km di CO2 sono terminati. Si possono comprare anche veicoli commerciali, motoveicoli e ciclomotori elettrici. Le case automobilistiche sperano che gli incentivi statali abbiano la capacità di rivitalizzare un mercato in difficoltà, anche se i dati sulle vendite sono in miglioramento. Nel frattempo alcune regioni e comuni, come sta facendo per esempio la regione Veneto, hanno previsto a loro volta incentivi auto a livello locale con contestuale rottamazione di mezzi inquinanti.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE NOVEMBRE 2023 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: 500 elettrica, 500 ibrida, 500X diesel, nuova 600 elettrica, Tipo ibrida, Panda ibrida, E-Doblò ed E-Ulysse. Tutte in offerta fino al 30 novembre 2023 solo con finanziamento e rottamazione.

Ford: offerte con usato da rottamare su Puma, Puma ST, Kuga, Fiesta, Focus, Tourneo Connect, Explorer e Mustang Mach-E. A novembre 2023 su Puma Titanium Hybrid tasso agevolato e fino a 4.250 euro di incentivi Ford; su Kuga tasso agevolato e fino a 6.250 euro di incentivi Ford.

Honda: in promozione Honda CR-V Full Hybrid da 45.900 euro con 4.000 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione; Honda CR-V Plug-in Hybrid da 56.400 euro con 3.500 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione; Honda ZR-V Full Hybrid da 39.900 euro con 3.800 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione; Honda HR-V E:HEV Full Hybrid da 30.950 euro con 3.250 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione; Honda Jazz Full Hybrid da 24.900 euro con 2.000 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione. Tutte acquistabili a rate con Garanzia Estesa fino a 8 anni senza limiti di chilometraggio e 2 tagliandi inclusi + maxirata finale.

Hyundai: a novembre 2023, insieme all’ecobonus statale, continuano anche i vantaggi del Voucher Permuta o Rottamazione. Basta compilare il form per essere ricontattati dal concessionario di preferenza e ricevere un buono fino a 2.000 euro sull’acquisto di un modello della gamma Hyundai a scelta tra i10, i20 (esclusa N), i30 (esclusa N), Bayon, Kona benzina, Kona HEV, Kona EV (solo 64 kWh XLline e 64 kWh XClass), Kona N, Tucson benzina e diesel, Tucson Hybrid, Tucson Plug-in Hybrid, Ioniq 5 e Santa Fe (tutte le alimentazioni).

Lancia: in promozione Ypsilon Oro Hybrid, Ypsilon Platino Hybrid e Ypsilon Ecochic Gpl tutte con finanziamento e rottamazione (Ypsilon Ecochic Gpl solo con finanziamento). La promozione prevede un anticipo + 11 rate da 159 euro al mese e rata finale residua.

Nissan: fino al 30 novembre 2023 offerta con incentivi statali (ove possibili), finanziamenti Intelligent Buy Flex, Anniversary o Black Friday, permuta dell’usato e/o rottamazione su Leaf Acenta, Leaf N-Connecta, gamma Juke, Juke N-Connecta Full Hybrid, gamma Qashqai, Qashqai N-Connecta 190 CV e-Power, X-Trail N-Connecta e-Power 2WD, X-Trail Tekna e-Power 4WD, Ariya Engage 2WD 63 kwh e Townstar 130 CV N-Connecta.

Opel: a novembre 2023 offerte su Corsa e Corsa-e; nuova Astra 5 porte e Plug-in Hybrid; Crossland; nuovo Grandland e Grandland Plug-in Hybrid; Mokka e Mokka-e; Combo E-Life; Zafira E-Life. Tutte valide con rottamazione e, ove possibili, incentivi statali.

Renault: offerte auto con rottamazione e incentivo statale su Megane E-tech 100% electric, Twingo E-Tech E-Tech 100% electric, Captur E-Tech plug-in hybrid, Megane Sporter E-Tech plug-in hybrid, Zoe E-Tech 100% electric e Kangoo E-Tech 100% electric.

Suzuki: in offerta fino al 30 novembre 2023 Across Plug-In a 46.900 euro con con 8.500 euro di vantaggi Suzuki e incentivi statali (4.500 euro + 4.000 in caso di rottamazione).

Toyota: in questo momento la casa giapponese, grazie al Bonus Toyota e agli incentivi statali (quando applicabili), ha diverse offerte per vetture elettriche, ibride plug-in, full hybrid e benzina con sconti su Yaris Hybrid, Yaris Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Aygo X, Aygo X Undercover, Yaris, Corolla Hybrid, Corolla Hybrid Touring Sports, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid, RAV4 Plug-in Hybrid, GR Supra, Land Cruiser, Proace Verso Electric e Proace City Verso Electric. Ci sono inoltre altre offerte anche per chi non può usufruire degli ecoincentivi, qualunque sia il suo usato.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione a novembre 2023 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.