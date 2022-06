Le offerte auto con rottamazione di giugno 2022: ottime opportunità per acquistare una vettura ottenendo uno sconto sul prezzo di listino

Gli italiani guardano sempre con maggiore interesse alle offerte auto con rottamazione, che hanno un duplice vantaggio: 1) consentono di ottenere uno sconto sul prezzo di listino del veicolo acquistato dando un’auto da rottamare; 2) eliminano dalla circolazione vecchi veicoli inquinanti contribuendo a ringiovanire il parco auto in Italia, che com’è noto è tra i più datati d’Europa. A giugno 2022 sono disponibili anche gli incentivi statali con rottamazione grazie al rinnovo dell’Ecobonus, che in combinazione con le offerte delle case automobilistiche possono produrre uno sconto più sostanzioso. Scopriamo le migliori proposte del mese.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI STATALI E REGIONALI

Il Governo ha rifinanziato l’Ecobonus per l’anno 2022 e per quelli seguenti con sconti fino a 5.000 euro per le autovetture. I contributi sono disponibili per l’acquisto di auto elettriche, ibride e termiche con emissioni fino a 135 g/km di CO2 ed entro un certo limite di prezzo. Si possono comprare anche veicoli commerciali elettrici e motoveicoli e ciclomotori sia elettrici che termici. Le case automobilistiche sperano che gli incentivi statali abbiano la capacità di rivitalizzare un mercato in grossa difficoltà (i dati sulle vendite sono molto chiari). Nel frattempo alcune regioni (e altre seguiranno nelle prossime settimane o mesi) hanno previsto a loro volta incentivi auto a livello locale con contestuale rottamazione di mezzi inquinanti.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE GIUGNO 2022 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: 500 elettrica, 500 ibrida, 500X ibrida e Yacht Club Capri, nuova Tipo e nuova Panda ibrida: tutte in offerta fino al 30 giugno 2022 in caso di permuta o rottamazione.

Ford: offerte con usato da rottamare su Puma, Kuga, Mustang Mach-E, Fiesta, Ecosport, Puma ST, Focus ed Explorer.

Honda: in promozione la nuova Honda HR-V E:HEV Full Hybrid da 28.800 euro con 3.000 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione; Honda E a partire da 28.600 euro con 8.000 euro di e-Bonus Honda e incentivo statale in caso di rottamazione; la Honda Jazz Full Hybrid da 18.900 euro con 4.000 euro di Hybrid Bonus Honda e incentivo statale in caso di rottamazione; Honda CR-V Hybrid a partire da 31.550 euro con 6.000 euro di Hybrid Bonus Honda offerto dalle concessionarie Honda; infine Honda Civic by Technology a partire da 22.200 euro con 4.500 euro di Bonus Honda offerto dalle concessionarie Honda.

Hyundai: a giugno 2022 tanti vantaggi con gli incentivi sulla gamma elettrificata Hyundai. I modelli in promozione sono Tucson Plug-in Hybrid, Tucson Hybrid, Kona Electric XTech City, Kona Hybrid e Kona Hybrid 48V Xtech. Sconti con l’ecobonus statale anche su nuova i10 Gpl, nuova i20 Hybrid, nuova Bayon Gpl, nuova i30 N Line Hybrid e Ioniq Hybrid.

Lancia: in promozione con gli incentivi statali nuova Ypsilon Gold Hybrid a 11.450 euro oltre oneri finanziari, anziché 13.250 euro, con finanziamento, ecobonus e rottamazione; nuova Ypsilon Silver Hybrid da 10.200 euro oltre oneri finanziari, anziché 12.000 euro, con finanziamento, ecobonus e rottamazione; nuova Ypsilon Alberta Ferretti da 12.150 euro oltre oneri finanziari, anziché 13.950 euro, con finanziamento, ecobonus e rottamazione; nuova Ypsilon Unyca a 10.550 euro invece di 12.350.

Nissan: fino al 30 giugno 2022 offerte con Ecoincentivi Nissan in caso di permuta dell’usato, anche senza rottamazione, destinate a chi acquista i modelli Qashqai Acenta mild hybrid 140 CV oppure Qashqai N-Style mild hybrid 140 CV. Le offerte degli ecoincentivi statali, con rottamazione, riguardano invece Micra Acenta IG-T 92, Micra Eco Acenta, Micra Kiiro, Juke N-Connecta Dig-T 114, Leaf Acenta e Leaf N-Connecta.

Opel: a giugno 2022 offerte su Corsa e Corsa-e; nuova Astra 5 porte e Plug-in Hybrid; Crossland; nuovo Grandland e Grandland Plug-in Hybrid; Mokka e Mokka-e; Insignia Grand Sport; Combo E-Life; Zafira E-Life. Tutte valide con rottamazione e incentivi statali.

Renault: offerte auto con rottamazione e incentivo statale su Twingo E-Tech Electric, Clio, Clio GPL, Clio E-Tech Hybrid, Captur GPL, Captur E-Tech Hybrid, Captur E-Tech plug-in hybrid, Arkana, Arkana E-Tech Hybrid, Kadjar, Megane, Megane E-Tech plug-in hybrid, Megane Sporter, Megane Sporter E-Tech plug-in hybrid, Espace e Kangoo.

Suzuki: in offerta fino al 30 giugno 2022 Vitara 1.4 Hybrid Cool, S-Cross 1.4 Hybrid Top+, Across Plug-In 2.5 Top, Ignis 1.2 Hybrid Top, Swift 1.2 Hybrid Top, Swift Sport 1.4 Hybrid e Swace 1.8 Hybrid Cool in caso di rottamazione di un veicolo con omologazione di classe pari o inferiore Euro 4 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi e fino ad esaurimento fondi statali.

Toyota: in questo momento Toyota ha 55 promozioni attive con ricchi sconti in caso di rottamazione dell’usato. In offerta anche la gamma Hybrid e le auto per neopatentati.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione a giugno 2022 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.