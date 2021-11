Alla scoperta delle offerte auto Black Friday 2021: i migliori sconti e le promozioni più interessanti di fine novembre, marchio per marchio

La febbre del Black Friday ha contagiato già da qualche anno anche il mondo dell’auto con offerte e sconti sugli accessori e sui veicoli stessi. Quest’anno le tradizionali promozioni di fine novembre riguardano numerosi marchi con particolare attenzione verso i modelli più ecologici, che vengono proposti a condizioni molto interessanti ma solo per un periodo limitato di tempo. Scopriamo le migliori offerte auto del Black Friday 2021.

Aggiornamento del 26 novembre 2021 con l’aggiunta di nuove offerte auto per il Black Friday 2021.

OFFERTE AUTO BLACK FRIDAY 2021: BONUS GREEN FRIDAY DI JEEP

Bonus Green Friday è il piano di offerte per il Black Friday 2021 di Jeep valido per tutto il mese di novembre e dedicato all’acquisto di Renegade, Compass e Wrangler nell’allestimento 4xe Plug-In Hybrid. In particolare, fino al 30 novembre 2021 è possibile ottenere sino a 7.000 euro di vantaggi sulla gamma 4xe Plug-In Hybrid in pronta consegna, e la promozione include anche un anno di ricarica pubblica e WallBox per la ricarica privata. Maggiori informazioni qui.

BLACK FRIDAY WEEK 2021 DI FCA BANK E LEASYS

Dal 22 al 29 novembre 2021 FCA Bank e la sua controllata Leasys lanciano la nuova campagna ‘Black Week for a Better Planet’, attiva in Italia e in altri nove Paesi europei per favorire la mobilità sostenibile e la transizione all’elettrico. Tra le varie iniziative segnaliamo due offerte di noleggio a lungo termine: con la prima è possibile guidare una Jeep Compass 1.3 T4 PHEV 190cv Longitude 4xe a 369 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km (anticipo di 4.990 euro); con la seconda una Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 Allure Pack a 499 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km (con un anticipo di 3.990 euro). Tutti i prezzi sono Iva inclusa. Maggiori informazioni qui.

OFFERTE AUTO BLACK FRIDAY 2021: OPEL BLACK DAYS

Con gli Opel Black Days 2021 ci sono fino a 1.500 euro di extra bonus sulla gamma Opel da sommare alle offerte attualmente in corso sul sito della casa automobilistica. Per approfittarne bisogna acquistare l’auto sullo store online (l’acquisto si completa poi in concessionaria) e inserire il codice BFOpel. Maggiori informazioni qui.

OFFERTE NOVEMBRE 2021 LANCIA

Fino al 30 novembre 2021 quattro interessantissime offerte su Lancia Ypsilon:

– Nuova Lancia Ypsilon UnYca: per chi acquista esclusivamente online, 12.500 euro (anziché 14.000) oltre oneri finanziari oppure a 139 euro al mese, oltre anticipo e con finanziamento FCA Bank con TAN 6,85% e TAEG 11,03%.

– Nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic da 11.950 euro oltre oneri finanziari (anziché 13.450); oppure da 129 euro al mese, oltre anticipo, e dopo 3 anni si è liberi di restituirla (con finanziamento e rottamazione, anticipo 3.831 euro + 36 rate da 129 euro e rata finale residua di 5.694 euro se si sceglie di tenere l’auto, con TAN 6,85% e TAEG 10,91%).

– Nuova Lancia Ypsilon EcoChic GPL da 13.400 euro oltre oneri finanziari (anziché 14.900); oppure da 149 euro al mese, oltre anticipo, e dopo 3 anni si è liberi di restituirla. (con finanziamento e rottamazione, anticipo 4.154 euro + 36 rate da 149 euro e rata finale residua di 6.283,10 euro se si sceglie di tenere l’auto, con TAN 6,85% e TAEG 10,48%).

– Nuova Lancia Ypsilon EcoChic a metano da 14.800 euro oltre oneri finanziari (anziché 16.300); oppure da 149 euro al mese, oltre anticipo, e dopo 3 anni si è liberi di restituirla. (con finanziamento e rottamazione, anticipo 6.270 euro + 36 rate da 149 euro e rata finale residua di 5.399,23 euro se si sceglie di tenere l’auto, con TAN 6,85% e TAEG 10,86%). Maggiori informazioni qui.

OFFERTA LAMPO BLACK FRIDAY SKODA

Solo il 26 novembre 2021 Skoda offre un voucher con uno sconto del 30% sul tagliando. Chi scarica il voucher dopo aver inserito i dati richiesti deve poi rivolgersi entro il 18 dicembre 2021 presso uno dei centri della rete autorizzata Skoda presentando il buono sconto personalizzato (che sarà inviato via email a partire dal 29 novembre). Maggiori informazioni qui.

BLACK FRIDAY 2021 LEXUS SUGLI PNEUMATICI INVERNALI

Le ruote complete invernali Pirelli con i cerchi in lega consentono di personalizzare con stile le auto Lexus e di guidare in tutta sicurezza anche nella stagione più fredda. I kit di ruote complete invernali sono composti da cerchio in lega con design e finiture esclusive, pneumatici winter e sensori di pressione pneumatici. Chi sceglie entro il 30 novembre 2021 le ruote invernali complete per la sua Lexus può approfittare dell’offerta Black Friday e avere uno sconto fino a 1.700 euro sul prezzo di listino. Maggiori informazioni qui.

SUZUKI GREEN FRIDAY

Suzuki Italia ha annunciato che utilizzerà lo 0,5% del fatturato giornaliero ottenuto durante il Black Friday di venerdì 26 novembre 2021 per donare dei ciliegi giapponesi al Comune di Torino, la città che ne ospita la sede. Quindi acquistando un’autovettura, un motociclo o un fuoribordo, così come un servizio post vendita, accessori, ricambi o merchandise, sia presso la rete dei concessionari sia nella piattaforma di e-commerce, si contribuirà a dare un aiuto concreto a migliorare la qualità dell’aria e a salvaguardare il pianeta. Maggiori informazioni qui.

Provvederemo ad aggiungere eventuali nuove offerte auto Black Friday 2021 non appena saranno disponibili, intanto date un’occhiata alle migliori offerte con rottamazione di novembre.