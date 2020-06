Noleggio auto: linee guida aggiornate per la Fase 3

Per le società e i clienti del noleggio auto: le linee guida aggiornate dalla Conferenza delle Regioni del 9/6/2020, da applicare durante la Fase 3 dell'emergenza Coronavirus

Il 9 giugno 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aggiornato e integrato le ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ per la Fase 3 dell’emergenza Coronavirus, in continuità con il ‘Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro’ sottoscritto ad aprile tra il Governo e le parti sociali e con le analoghe disposizioni rilasciate dall’INAIL e dall’ISS. Le nuove linee guida provvedono a regolamentare la riapertura di settori fin qui chiusi come cinema, spettacoli dal vivo, sagre e fiere, nonché ad aggiornare e integrare le indicazioni per attività già aperte, come ad esempio il noleggio auto, su cui ci concentreremo tra breve. Queste istruzioni sono ovviamente soggette a possibile rimodulazione, sia un senso che nell’altro, in base all’evoluzione dell’epidemia e alle specifiche esigenze di ciascuna regione.

NOLEGGIO AUTO: NUOVE LINEE GUIDA, NO AI GUANTI MONOUSO

Le nuove linee guida per i servizi di noleggio veicoli, pubblici e privati, non si discostano troppo dalle precedenti, ma si limitano a recepire le ultime misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra cui norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. Per esempio riguardo l’utilizzo dei guanti monouso, viste le ultime raccomandazioni dell’OMS e in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare d’ora in poi la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per i lavoratori che per i clienti. Attenzione: nelle regioni che prevedono l’uso obbligatorio dei guanti in certi ambiti (p.es. in Lombardia sono necessari sui mezzi pubblici) l’eventuale rimozione dell’obbligo dev’essere disposta tramite un’apposita ordinanza, non bastano le semplici linee guida.

NOLEGGIO AUTO IN FASE 3: LINEE GUIDA NEGLI UFFICI

Ecco l’aggiornamento delle misure da adottare negli uffici delle società di noleggio auto durante la Fase 3 dell’emergenza Coronavirus:

– Garantire adeguata informazione e sensibilizzazione dei clienti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del Covid-19, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili a eventuali clienti di altra nazionalità.

– Consentire l’accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.

– È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso presso la struttura ove avviene il servizio di noleggio auto.

– Negli uffici, locali e aree all’aperto mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani di clienti e personale.

– Negli uffici, locali e aree all’aperto evitare assembramenti dei clienti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore e cliente.

– L’utilizzo di mascherine è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento. In alcune regioni, come la Lombardia, l’uso della mascherina è obbligatorio anche all’aperto.

– Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

– Per quanto riguarda il microclima degli uffici e locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell’aria negli ambienti chiusi.

– Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza. Per esempio banchi, piani di lavoro, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie, ecc.

NOLEGGIO AUTO IN FASE 3: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI VEICOLI

Queste invece alcune indicazioni che riguardano i mezzi di trasporto dati in noleggio:

– I gestori della società di noleggio auto assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente, come volante, leva del cambio, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc. (Qui la differenza tra sanificazione, disinfezione e igienizzazione).

– Per il servizio di bike sharing e di car sharing deve essere garantita l’igienizzazione delle mani dei clienti (norma a nostro parere di difficile applicazione: bisogna fornire del gel igienizzante a ogni cliente? Impossibile, specie nel bike sharing. Questo è uno dei casi in cui occorre affidarsi al senso di responsabilità dei clienti, affinché provvedano in autonomia a igienizzarsi le mani prima e dopo l’utilizzo del mezzo in condivisione. Resta inteso che, come detto in precedenza, l’uso dei guanti monouso non è più consigliato… a meno che siano realmente monouso, ossia UTILIZZATI SOLO UNA VOLTA e poi gettati nei rifiuti indifferenziati).