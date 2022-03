Noleggio a lungo termine: quali sono le auto favorite?

L’indagine di un portale online rivela quali sono le auto preferite dai suoi utenti per il noleggio a lungo termine

Quando si sceglie di noleggiare auto a lungo termine, le preferenze tra i modelli a disposizione emergono in genere da una valutazione dei costi o dell’esclusività dell’auto. La possibilità di guidare un’auto a noleggio sempre nuova e diversa è il vantaggio principale, magari accontentandosi della dotazione/allestimento standard. Secondo l’Osservatorio di un noto canale di vendita di auto usate online, le auto ibride sono la maggiore preferenza nel noleggio a lungo termine. Ecco i dettagli dell’indagine.

TIPOLOGIA AUTO A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

La ricerca sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti del portale si basa esclusivamente sulle osservazioni effettuate, quindi non sono rappresentative dell’intero mercato o del campione nazionale. A parte questa premessa, è interessante comunque vedere come ci sia un’ampia predisposizione degli italiani a noleggiare auto come alternativa all’acquisto. Non è un caso quindi che sia la tipologia, sia l’alimentazione seguano i trend del mercato auto nuove. Infatti il 61% degli utenti che ha utilizzato il portale, ha espresso la preferenza verso le crossover, davanti a citycar (17%), utilitarie (13%) e SUV (5%). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

ALIMENTAZIONE AUTO A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Rispetto al passato il noleggio a lungo termine ha ampliato i suoi canali anche ai clienti privati. Per cui anche la tipologia di motorizzazioni ha subito un adeguamento alle esigenze degli utenti, da diesel a benzina e ibride. Il rapporto evidenzia che tra gli utenti del portale le auto più noleggiate sono ibride con il 47%, seguite da quelle a benzina con il 41%. Al terzo e quarto posto GPL e metano (4%), poi diesel (2%), ultimo l’elettrico (1%).

AUTO A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: IL CAMBIO

La conferma che molti utenti delle auto a noleggio, anche a lungo termine, a volte sono costretti a scendere a compromessi sulla dotazione deriva anche dal cambio delle auto più noleggiate sulla piattaforma. La trasmissione manuale di serie sulle auto Mild-Hybrid copre il 69% del campione. Mentre il 31% sceglie auto a noleggio con cambio automatico. L’osservatorio afferma comunque che questo trend è destinato ad aumentare con la diffusione di auto con un livello di elettrificazione maggiore.