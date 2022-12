Noleggio a lungo termine privati: arriva l’assistente virtuale con IA

Gli operatori del noleggio auto a lungo termine guardano al futuro: arrivano gli assistenti virtuali per una risposta più vicina alle esigenze dei privati

Il noleggio a lungo termine è diventato negli ultimi anni l’alternativa sempre più diffusa all’acquisto dell’auto di proprietà anche tra i privati. Un bacino d’utenza che può rivelarsi molto più esigente proprio in ragione del fatto che l’auto a noleggio sarà utilizzata per un periodo più lungo di un viaggio nel fine settimana e, cosa più importante, deve soddisfare le esigenze di tutta la famiglia e non solo del conducente. Tante domande che richiedono una risposta, ecco perché il settore del noleggio a lungo termine privati si sta aprendo alle più recenti soluzioni di Intelligenza artificiale e Virtual Assistant. Ecco come sta cambiando il modo di noleggiare un’auto online.

TANTE DOMANDE ALLA PRIMA ESPERIENZA CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Il noleggio auto a lungo termine non è certo un impegno che lega l’utilizzatore al veicolo come per l’acquisto di un’auto nuova o usata. Ma è normale che, soprattutto per chi è alla sua prima esperienza con il noleggio, ci siano molte domande che necessitano di una risposta. Sono tante infatti le curiosità che non di rado diventano condizioni vincolanti del contratto di noleggio auto, ad esempio su cosa è permesso fare e cosa invece non è permesso da alcuni operatori. Oppure quali sono le dotazioni o i servizi inclusi nel canone di noleggio e quali invece bisogna pagare a parte, ad esempio la sostituzione degli pneumatici, la kasko, l’auto sostitutiva, etc. Lo stesso vale ad esempio per la scelta dell’auto in base alle sue caratteristiche, alla possibilità di noleggiare un modello di auto anche già usata per risparmiare oppure scegliere l’auto da noleggiare in base al risparmio calcolato rispetto all’acquisto dell’auto.

ARRIVA L’ASSISTENTE VIRTUALE PER IL NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE

Non sempre le risposte a tutte le domande si trovano in una specifica pagina dedicata alle faq o con la ricerca tramite filtri. Ecco perché l’orientamento più recente delle principali piattaforme online per trovare e prenotare l’auto a noleggio più adatta è quello di offrire un’esperienza coinvolgente dell’utente. E’ infatti già possibile chiedere un preventivo a un assistente virtuale, in grado di comprendere il linguaggio naturale e rispondere a domande tipo “Quali servizi sono inclusi con l’auto a noleggio?”. E perché no, anche farsi guidare nella scelta di auto, moto e furgoni in base alle proprie preferenze. L’adozione della Machine Learning infatti è alla base dei meccanismi di addestramento che permettono ai Virtual Assistant di dialogare con interlocutori umani, ricevendo informazioni affidabili, sulla base delle quali gli utenti possono orientare delle scelte e prendere delle decisioni.

ASSISTENTI VIRTUALI NOLEGGIO AUTO: AIUTO IMMEDIATO PER QUALSIASI IMPREVISTO

Il ruolo degli assistenti virtuali però sarà determinante anche in situazioni straordinarie, come un incidente, una panne, il furto dell’auto a noleggio o tutte le volte in cui si verifica un imprevisto. Quelle condizioni che, se riguardano altre persone sapremmo gestire con pacata risolutezza, ma che quando ci coinvolgono personalmente riescono a metterci a dura prova di fronte alla domanda più frequente: “ora cosa faccio?”. Il più delle volte basta solo qualche suggerimento. Proprio come quello che un Assistente Virtuale interrogato tramite smartphone, potrebbe dare, e guidare l’utente passo passo nell’apertura di una pratica di sinistro, sui documenti necessari per la denuncia di furto o la richiesta di assistenza meccanica. E lo farebbe a qualsiasi ora. Il futuro del noleggio auto è questo e per alcuni operatori è già arrivato.