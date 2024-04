Next to This Ability: in Sicilia l’autonoleggio per le persone con disabilità

Promuovere la mobilità accessibile e il turismo inclusivo a partire dai primissimi momenti del viaggio: è con questo obiettivo che SRC Rent Car, compagnia di autonoleggio, ha introdotto per la prima volta in Sicilia l’autonoleggio a breve termine di vetture adattate con sistemi di guida per persone con disabilità in possesso di patente speciale. Libertà e autonomia sono al centro dell’iniziativa: Next to this Ability, questo il nome del progetto, si rivolge agli utenti diversamente abili che desiderano usufruire di un’auto ed essere indipendenti sia in vacanza che negli spostamenti quotidiani.

CHE COS’È L’INIZIATIVA NEXT TO ABILITY E DOVE SARÀ POSSIBILE NOLEGGIARE L’AUTO

“Siamo fortemente convinti che la guida di un’auto da parte di una persona con disabilità rappresenti una vera e propria abilità da lodare“, ha sottolineato l’amministratore unico di SRC, Francesco Scalia, presentando l’iniziativa. “Da qui nasce il nome del servizio Next to this Ability, che rappresenta un importante passo avanti verso l’accessibilità e l’inclusione per le persone con disabilità. Attraverso l’offerta di veicoli adattati ci impegniamo a fornire agli utenti la libertà e l’indipendenza di cui hanno bisogno per condurre una vita piena e autonoma”.

La Sicilia, con Palermo quale punto di partenza, è la regione in cui il progetto sarà avviato. Nel brevissimo periodo è prevista l’estensione sul resto d’Italia, con la copertura delle stazioni di autonoleggio in cui SRC ha solide basi come gli aeroporti di Milano Linate, Torino, Firenze, Pisa oltre ovviamente alla Sicilia con il capoluogo, Catania, Trapani, Comiso e i porti turistici di Palermo e Milazzo.

AUTO PER DISABILI A NOLEGGIO ANCHE PER I CLIENTI ESTERI

SRC Rent Car ha deciso di investire tempo ed energie nel progetto Next to this ability con la partnership di Anglat, associazione nazionale di promozione sociale che dal 1980 opera, anche in sede internazionale, per la rappresentanza e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari. Questa realtà si concentra prioritariamente sui settori della mobilità, della guida, del trasporto e dell’accessibilità, e in Italia coinvolge 160 mila possessori di patenti speciali per la guida di autoveicoli adattati.

Le autovetture del servizio Next to this Ability (per il momento solo Fiat 500X) saranno prenotabili anche dai clienti provenienti dall’estero che avranno così l’opportunità di esplorare i nostri tesori culturali e paesaggistici in piena indipendenza e identificheranno l’Italia come destinazione turistica inclusiva e accogliente.

MINISTRA LOCATELLI: “IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ DEV’ESSERE PER TUTTI”

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha accolto con favore il progetto Next to This Ability perché permette di tenere alta l’attenzione su un tema cruciale quale il diritto alla mobilità per tutti, e che vuol dire dare la possibilità a ciascuno di vivere il proprio tempo libero, di viaggiare e di visitare. Per la ministra c’è ancora molta strada da fare, ma il momento storico che viviamo dà l’opportunità di cambiare la prospettiva e di vedere in ogni persona talenti e competenze da valorizzare: “Oltre alla salute e al benessere, al diritto all’autonomia e alla formazione e inclusione lavorativa, e a una vita dignitosa, è fondamentale lavorare insieme perché anche il diritto alla felicità venga rispettato e sia un diritto per tutti“.