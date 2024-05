NetZero: 25 città europee vogliono azzerare le emissioni di CO2

Il consorzio NetZeroCities ha annunciato quali sono le 25 città europee che si preparano ad intensificare i loro sforzi per diventare climaticamente neutre entro il 2030, grazie all’importante sostegno dell’Unione Europea (UE). Questo sostegno arriva sotto forma di sovvenzioni, che aiuteranno ad implementare progetti innovativi finalizzati alla decarbonizzazione rapida e alla creazione di comunità più sostenibili.

NETZEROCITIES: 100 CITTA’ A EMISSIONI ZERO ENTRO IL 2030

NetZeroCities è la piattaforma creata per sostenere la missione dell’UE di avere “100 città climaticamente neutre e intelligenti entro il 2030“. L’annuncio di oggi ufficializza l’impegno di 25 città coinvolte nel programma per ricevere un sostegno finanziario significativo dall’UE. Questo sostegno è reso possibile attraverso Horizon Europe, il principale programma di ricerca e innovazione dell’UE, che ha stanziato oltre 14 milioni di euro per questi progetti ambiziosi.

FINO A 1,5 MILIONI DALLA COMUNITA EUROPEA PER RIDURRE LE EMISSIONI

Le sovvenzioni alle 25 città, che variano da 500.000 a 1,5 milioni di euro, saranno distribuite tra le città pilota che si sono impegnate in una vasta gamma di temi legati alla neutralità climatica. Dalle emissioni dei trasporti alla mobilità sostenibile, dall’industria alla governance ambientale, queste città saranno al centro dell’innovazione nel campo della sostenibilità.

LE 25 CITTA’ CHE ENTRANO NEL PROGRAMMA EUROPEO PER LE EMISSIONI ZERO

Tra le città selezionate per ricevere questo sostegno ci sono nomi noti come Helsinki, Monaco di Baviera, Bruxelles e Dublino, insieme ad altre città che stanno emergendo come leader nell’ambito della sostenibilità come Gabrovo in Bulgaria e Reykjavik in Islanda. Dopo un processo formale di accordo di sovvenzione, avranno l’opportunità di implementare progetti pilota e condividere le loro esperienze con altre città in tutta Europa. Ecco le 25 città che parteciperanno al progetto europeo:

Helsinki e Tampere ( Finlandia );

); Monaco di Baviera, Dortmund, Heidelberg, Lipsia e Dresda ( Germania );

); Bruxelles e Anversa ( Belgio );

); Gabrovo ( Bulgaria );

); Reykjavik ( Islanda );

); Sønderborg ( Danimarca );

); Angers Loire Métropole, Bordeaux Métropole, Communauté Urbaine de Dunkerque e Città di Parigi ( Francia );

); Dublino e Cork ( Irlanda );

); Atene, Trikala, Kalamata e Salonicco ( Grecia );

); Elbasan ( Albania );

); Izmir ( Turchia );

); Göteborg (Svezia);

I risultati e le informazioni raccolte dalle città pilota saranno condivisi con altre città europee attraverso un programma di “gemellaggio”, che mira ad accelerare ulteriormente gli sforzi delle città per diventare climaticamente neutre. Con l’assegnazione di queste sovvenzioni, il numero totale di città coinvolte nel programma pilota raggiunge quota 104.