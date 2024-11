Multe non pagate: sesta rata rottamazione a dicembre 2024

Chi ha ricevuto una o più cartelle esattoriali per multe non pagate e ha aderito alle agevolazioni della Rottamazione-quater per mettersi in regola, può usufruire di un ulteriore favore in vista della sesta rata, che teoricamente sarebbe da versare entro il 30 novembre 2024. Una nota dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha infatti confermato che la scadenza del pagamento della sesta rata beneficia di una proroga e slitta pertanto alla prima decade di dicembre.

COME FUNZIONA LA ROTTAMAZIONE-QUATER

Ricordiamo che la Rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Chi ha aderito alla Rottamazione-quater (era possibile farlo entro il 30 giugno 2023) ha potuto scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023. Oppure in un massimo di 18 rate, di cui le prime due con scadenza 31 ottobre e 30 novembre 2023 e le restanti 16, ripartite nei successivi quattro anni, da saldare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La misura prevede che in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perdono i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Da notare che la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro.

MULTE NON PAGATE: PROROGA DELLA SESTA RATA DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER

In base al calendario della rateizzazione, il 30 novembre 2024 era quindi previsto il pagamento della sesta rata. Tuttavia per ciascuna rata la legge concede 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto. Di conseguenza, per la scadenza del 30 novembre, anche in considerazione dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha comunicato che saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024. Le rate successive andranno invece saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

A parte questo restano sempre valide le agevolazioni del Decreto Alluvione (Legge n. 100/2023), che ha previsto, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori colpiti dalla grave alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana del maggio 2023, una proroga di 3 mesi dei termini e delle scadenze della Rottamazione-quater.

COME PAGARE LE RATE DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER

Le rate della Rottamazione-quater si possono pagare, entro i termini previsti, in banca, negli uffici postali, nelle

tabaccherie e ricevitorie e negli sportelli bancomat (Atm) abilitati, oppure utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPa. È possibile pagare anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con l’app Equiclick o direttamente agli sportelli dell’Agenzia prenotando un appuntamento.