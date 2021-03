Multe e bolli non pagati: cosa succede con il condono 2021

Azzerati milioni di multe e bolli non pagati grazie al condono 2021 del decreto Sostegni emanato dal governo di Mario Draghi. Ecco chi può usufruirne e come

Migliaia di cartelle esattoriali emesse tra il 2000 e il 2010 che riguardano (anche) multe e bolli non pagati sono state rottamate dal condono del decreto Sostegni 2021. Un provvedimento che ha fatto e sta facendo tuttora discutere, motivato dalla necessità di alleggerire i debiti di molti cittadini e imprese alle prese con i devastanti effetti della pandemia, ma che deve subire le inevitabili e non del tutto ingiustificate critiche di chi le tasse le ha sempre pagate. È anche vero, come ha sottolineato il premier Draghi nella conferenza stampa di venerdì scorso, che uno Stato che non riesce a riscuotere crediti vecchi 10, 15 o addirittura 20 anni, ha chiaramente fallito il suo obiettivo e non può far altro che archiviare tali crediti come ‘inesigibili’. Vediamo nelle prossime righe cosa succede adesso e cosa devono fare coloro che godono del condono.

CONDONO 2021 DEL DECRETO SOSTEGNI: COME FUNZIONA

Ricapitolando: il decreto Sostegni 2021, emanato dal governo Draghi per aiutare chi si trova in difficoltà economica a causa del Covid, contiene anche il condono delle cartelle esattoriali emesse tra il 2000 e il 2010. Ovviamente queste cartelle non riguardano soltanto multe e bolli non pagati ma anche altre imposte come Imu, Tasi, tassa sui rifiuti, ecc. Il condono non è per tutti ma per usufruirne bisogna rispettare alcuni requisiti:

– sono interessate solo le cartelle di valore complessivo fino a 5.000 euro, cifra comprensiva di interessi e sanzioni;

– può beneficiarne solo chi ha dichiarato nel 2020 un reddito del 2019 fino a 30.000 euro complessivi lordi annui, persone fisiche o imprese.

Attenzione: il condono 2021 fa riferimento alle cartelle affidate agli agenti della riscossione (prima era Equitalia, oggi l’Agenza delle Entrate-Riscossione) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Ossia si tiene conto non dell’anno in cui multe, bolli e altre imposte risultano non versate, ma dell’anno in cui è avvenuta l’ iscrizione a ruolo. Rientrano tra le cartelle stralciate anche quelle per le quali si è eventualmente aderito alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio. Sono invece escluse le somme dovute per il recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e, importante, le multe o sanzioni derivanti da sentenze penali di condanna.

Ad esempio chi ha ricevuto (e non ha mai pagato) una multa per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, che prevede anche l’arresto, con condanna già passata in giudicato, non beneficia di alcun condono.

MULTE E BOLLI NON PAGATI: COSA BISOGNA FARE PER BENEFICIARE DEL CONDONO

Chi ha debiti verso lo Stato per cartelle fino a 5.000 euro emesse tra il 2000 e il 2010 e rispetta tutti i requisiti per beneficiare del condono, non deve fare assolutamente nulla perché sarà l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a cancellare direttamente il debito. In ogni caso, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sostegni, il Ministero dell’Economia è chiamato a emanare un decreto attuativo con le modalità operative del condono. Gli interessati potranno poi verificare la propria posizione accedendo all’area personale sul sito dell’AdE (tramite Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, e fino al prossimo ottobre ancora con il Pin dell’Agenzia delle Entrate).

I NUMERI DEL CONDONO 2021

Il condono 2021 riguarda in totale 16 milioni di cartelle esattoriali, per un totale di 666 milioni di euro di debiti nei confronti dello Stato. Strano ma vero, di questi 666 milioni ben 451, quindi il 68% del totale, erano collegati a pratiche che avevano aderito a rottamazione-ter e saldo e stralcio, ed erano pertanto in corso di riscossione. Ma adesso, grazie al condono, non lo saranno più.