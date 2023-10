Move-In Veneto: come funziona, quanti km e costo

Già attivo in Lombardia, Piemonte e da gennaio di quest’anno anche in Emilia Romagna, il sistema Move-In approderà presto anche in Veneto, consentendo ai beneficiari di circolare in auto durante i blocchi del traffico normalmente in vigore ma nei limiti di un determinato chilometraggio. Scopriamo nel dettaglio come funziona Move-In in Veneto, come iscriversi e quanto costa.

CHE COS’È MOVE-IN VENETO

Move-In, acronimo di MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti, è un nuovo servizio della Regione Veneto, sviluppato originariamente dalla Regione Lombardia, che promuove un modo di guidare più responsabile per i proprietari di veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione per motivi ambientali (ad esempio per i possessori di auto diesel fino a Euro 4). Chi aderisce volontariamente al servizio riceve una soglia di chilometri da percorrere annualmente senza sottostare ad alcuna limitazione, salvo durante l’applicazione delle misure emergenziali e nelle domeniche ecologiche. Inoltre Move-In premia gli stili di guida virtuosi aggiungendo km-bonus alla soglia chilometrica stabilita.

MOVE-IN VENETO: COME FUNZIONA

Come detto, a ogni veicolo che aderisce facoltativamente al servizio Move-In viene assegnato un tetto massimo di chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei Comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione. I chilometri percorsi sono rilevati da una scatola nera che viene installata a bordo del veicolo. Il rilevamento funziona su tutti i tipi di strade, tutti i giorni 24 ore su 24.

Aderendo al sistema Move-In, quindi, il veicolo non è più soggetto ai blocchi orari e giornalieri normalmente in vigore, ma risulta invece ‘monitorato’ per rilevare i km effettivamente percorsi. Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il veicolo aderente a Move-In non può più usufruire del beneficio e deve pertanto sottostare alle previste limitazioni alla circolazione per motivi ambientali sino al termine dell’anno di adesione al servizio.

L’utente può sempre controllare il saldo dei chilometri residui via app per Android e iOS o dal sito web di Move-In, in modo da regolarsi di conseguenza. Il superamento o meno della soglia chilometrica può essere verificato anche dagli operatori di polizia (al fine di comminare multe per i trasgressori).

Importante: il servizio Move-In non è valido in caso di applicazione di misure emergenziali (quando il livello di inquinamento dell’aria raggiunge limiti allarmanti) né durante le domeniche ecologiche. In questi casi, anche gli aderenti al servizio sono soggetti alle medesime limitazioni della circolazione previste per gli altri veicoli.

MOVE-IN EMILIA VENETO: COME ISCRIVERSI E QUANTO COSTA

Al momento in cui scriviamo l’adesione al servizio Move-In risulta già approvata dalla Regione Veneto (vedi B.U.R. n. 128 del 29 settembre 2023), tuttavia per la piena attivazione occorre attendere l’aggiornamento della piattaforma web della Regione Lombardia, al fine di garantirne la funzionalità e i servizi pure al territorio del Veneto. Le regioni che aderiscono al progetto Move-In utilizzano infatti la medesima piattaforma.

Quando il servizio sarà attivo anche in Veneto (presumibilmente nelle prossime settimane, te ne daremo conferma appena avremo la data esatta), potranno finalmente partire le richieste di iscrizione.

Ma quanto costerà iscriversi a Move-In?

I costi di Move-In Veneto verranno stabiliti da ciascun provider accreditato, nel rispetto dei seguenti prezzi massimi:

50 euro massimi per il primo anno di adesione (di cui 30 euro per l’installazione della black-box + 20 euro per la fornitura del servizio annuale);

massimi per il primo anno di adesione (di cui 30 euro per l’installazione della black-box + 20 euro per la fornitura del servizio annuale); 20 euro massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi.

Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo, compatibile con il servizio Move-In, il prezzo massimo sarà di 20 euro, per la sola fornitura del servizio annuale, anche per il primo anno di adesione.

Sarà possibile aderire al servizio per il territorio di più Regioni, senza alcun sovrapprezzo. Quando sarà data notizia dell’attivazione del servizio in Veneto verranno rese note anche le soglie chilometriche assegnate a ciascuna tipologia di veicolo. Le soglie riguarderanno automobili benzina, diesel, gpl e metano, motocicli a benzina e veicoli commerciali leggeri e pesanti a benzina, diesel, gpl e metano.