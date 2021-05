Motorizzazione Trento: uffici, numeri e info 2021

Ecco le pratiche auto e i documenti per cui è necessaria la prenotazione presso la Motorizzazione di Trento, ma anche contatti, orari e info utili

Gli uffici della Motorizzazione di Trento ricevono il pubblico esclusivamente previo appuntamento. Come altre strutture della Motorizzazione Civile, l’accesso è scaglionato in specifici giorni e orari. Ecco come richiedere la prenotazione per la Motorizzazione di Trento, i numeri di telefono, i contatti email e molte altre info utili da sapere.

ORARI 2021 MOTORIZZAZIONE DI TRENTO

Con l’emergenza sanitaria da Covid-19, la prenotazione presso la Motorizzazione è diventata obbligatoria in molti UMC anche per il disbrigo di pratiche auto o la richiesta di documenti. Prima di rivolgersi alla Motorizzazione di Trento bisogna sapere che gli uffici ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. All’interno della struttura è presente anche uno sportello di Poste Italiane (chiuso per la durata dell’emergenza Covid-19), che in genere ha orari di apertura dalle ore 8:45 alle 12:45, dal lunedì al venerdì. Come anticipato però è propedeutica la richiesta di un appuntamento per essere ricevuti agli sportelli della Motorizzazione di Trento.

PRENOTAZIONE MOTORIZZAZIONE TRENTO PER DOCUMENTI, TARGHE, PATENTI, ESAMI

Fino all’introduzione del Documento Unico di Circolazione, slittato fino al 30 giugno 2021, è stato limitato il numero di servizi per cui è possibile fare la prenotazione alla Motorizzazione di Trento. In particolare è possibile richiedere un appuntamento per le pratiche e con le modalità spiegate sotto.

Le pratiche amministrative che riguardano i veicoli (eccetto collaudi e revisioni), per le quali è possibile richiedere un appuntamento a questo link registrandosi tramite l’email personale, sono:

– rilascio e rinnovo targhe prova;

– immatricolazione, passaggi di proprietà e radiazioni ciclomotori;

– immatricolazione, passaggi di proprietà, radiazioni di rimorchi – trascrizioni e cancellazioni di intestazioni temporanee – duplicati carte di circolazione (eccetto pratiche per documento unico);

Per ritirare i documenti o le targhe di cui sopra non serve la prenotazione ma basta rivolgersi direttamente allo sportello dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

La prenotazione per revisione e collaudo alla Motorizzazione di Trento, si può effettuare esclusivamente online sempre tramite l’email personale;

Lo sportello Patenti alla Motorizzazione di Trento, riceve solo dopo prenotazione online, che si può effettuare esclusivamente per le pratiche che includono già tutta la documentazione necessaria;

Sono previsti casi particolari come:

– il ritiro di patenti, fogli rosa, CQC, CAP, senza appuntamento, direttamente allo sportello patenti dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 15.00;

– il ritiro di patenti sospese, è necessario richiedere l’appuntamento telefonico ai numeri: 0461492059 – 0461492066 – 0461492076, dalle 08:30 alle 12:30;

– la prenotazione dell’esame patente da privatista alla Motorizzazione di Trento, sia teoria sia guida, dopo aver presentato la pratica allo sportello, si può richiedere via email all’indirizzo esamipatenti@provincia.tn.it. Bisogna ricordare di inserire nome, cognome, telefono, indirizzo mail, marca operativa e data, e tipo di esame richiesto (teoria o guida).

INDIRIZZI E CONTATTI DELLA MOTORIZZAZIONE DI TRENTO

Gli UMC di Trento si trovano all’indirizzo Via Lungadige S. Nicolò, 14 CAP 38122 Trento, che si può raggiungere tramite la Tangenziale, prendendo l’Uscita 5 Piedicastello. In caso di altre necessità, i contatti della Motorizzazione di Trento sono:

– Telefono. 0461.492002;

– Fax. 0461.492047;

– Email. motorizzazione.civile@provincia.tn.it;

– PEC. motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it;