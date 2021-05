Motorizzazione Bologna: indirizzo, telefono e orari 2021

La Motorizzazione di Bologna riceve agenzie e privati esclusivamente su appuntamento: ecco come fare, ma anche orari, contatti e altre info utili

L’accesso alla Motorizzazione di Bologna per via dell’emergenza Covid-19 è consentito esclusivamente rispettando le regole anti assembramento. Prima di rivolgersi agli uffici dell’UMC di Bologna, è opportuno conoscere gli orari 2021, come prenotare un appuntamento e i contatti da utilizzare in caso di necessità. Ecco tutte le info più utili sulla Motorizzazione di Bologna.

PRENOTAZIONE AGENZIE ALLA MOTORIZZAZIONE DI BOLOGNA

Se l’accesso riguarda pratiche auto presentate da Agenzie e Studi di Consulenza le disposizioni (differenti per i privati, al paragrafo successivo) prevedono di:

– formulare la richiesta e presentare le istanze via email all’indirizzo immatr.upbo@mit.gov.it. Qualora non fosse possibile risolvere le problematiche esposte, sarà concordata via mail una data di appuntamento;

– gli orari 2021 della Motorizzazione di Bologna per l’Ufficio Immatricolazioni sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;

– l’utilizzo delle cassette e ritiro documenti e targhe veicoli invece è il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;

Per evitare assembramenti non sarà consentito l’accesso al di fuori degli orari sopra. Inoltre è consigliabile presentarsi presso gli sportelli con la modulistica già compilata che si può scaricare a questo link.

PRENOTAZIONE PRIVATI ALLA MOTORIZZAZIONE DI BOLOGNA

Le modalità di prenotazione di un appuntamento da parte dell’utenza privata alla Motorizzazione di Bologna, dal 26 aprile 2021 sono cambiate. Ecco come fare:

– Collegarsi su ilportaledellautomobilista.it e accedere al Portale con SPID;

– Dall’elenco a sinistra cliccare su Accesso ai servizi -> Sistema di Prenotazione all’Ufficio Motorizzazione;

– Cliccare su Vai all’applicazione -> Nuova prenotazione;

– Inserire il Numero di telefono di contatto;

– Selezionare poi l’Ufficio Motorizzazione di Bologna -> Categoria Veicoli e l’operazione Consulenza Veicoli;

– Selezionare la data della prenotazione e successivamente l’ora della prenotazione;

– Specificare il motivo per cui si richiede la prenotazione nel campo Note;

– Cliccare su “Inoltra Uff. Motoriz”.

E’ importante ricordare che la prenotazione appuntamento è disponibile solo nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Ma non solo, può presentarsi presso gli uffici solo il titolare dello SPID con documento di identità valido. In alternativa, una persona delegata con modulo di delega compilato e i documenti di delegante e delegato.

CONTATTI E TELEFONO MOTORIZZAZIONE BOLOGNA

I contatti e telefono della Motorizzazione Civile di Bologna, che all’indirizzo Via dell’Industria, 13 CAP 40138 coordinano anche le Sezioni di Ferrara, Ravenna, Forli’ – Cesena e Rimini sono:

– PEC: umc-bologna@pec.mit.gov.it;

– Telefono: 0516046111;

Altri contatti in base ai settori di competenza sono:

– Conducenti: patenti.upbo@mit.gov.it;

– Collaudi: collaudi.upbo@mit.gov.it;

– Veicoli: immatr.upbo@mit.gov.it;