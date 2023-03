Motori diesel: nuovi limiti 2023 per l’esposizione ai gas di scarico

Dallo scorso 21 febbraio 2023 si applica il nuovo valore limite di esposizione dei lavoratori ai gas di scarico dei motori diesel, così come definito dal decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 in recepimento delle direttive europee (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983. In particolare il decreto ha sostituito gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 81/2008 che dal 9 aprile 2008 attua l’articolo 1 della legge n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La novità comporta la diminuzione della quantità di gas di scarico dei motori a gasolio a cui un lavoratore può essere esposto in un normale turno di 8 ore lavorative.

MOTORI DIESEL: LA NUOVA SOGLIA PER L’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI GAS DI SCARICO

Per chi non fosse troppo pratico di leggi e normative, ricordiamo che l’allegato XLII del d.lgs. 81/2008 riporta l’elenco di sostanze, miscele e processi che potrebbero determinare il rischio cancerogeno per i lavoratori. Con le ultime modifiche questo elenco si arricchisce di due nuove voci:

Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;

Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

L’allegato XLIII contiene invece i valori limite di esposizione professionale agli agenti potenzialmente cancerogeni o mutageni. La soglia limite di esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel in un turno di 8 ore di lavoro è stata fissata a 0,05 mg/m3 (mg di carbonio per ogni metro cubo di aria respirata) a partire dal 21 febbraio 2023. Solamente per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie il medesimo valore sarà applicato a decorrere dal 21 febbraio 2026.

QUALI SONO I LAVORATORI INTERESSATI?

Quest’importante novità riguarda particolarmente i lavori meccanici, di riparazione o manutenzione dei veicoli o dei mezzi pesanti nonché dei macchinari per la movimentazione terra o per la movimentazione dei carichi. Quindi l’attività nelle officine, nelle carrozzerie, nei centri revisione, ecc. Ma si riferisce anche ai soggetti che lavorano attivamente sui veicoli commerciali, cioè gli autotrasportatori. Riguarda dunque una vasta fascia di lavoratori.

NUOVA SOGLIA DI ESPOSIZIONE AGLI SCARICHI DIESEL: COSA CAMBIA PER I DATORI DI LAVORO

È obbligo dei datori di lavori verificare che l’esposizione dei lavoratori rientri entro il limite di 0,05 mg/m3, da calcolare in riferimento a 8 ore di esposizione ai gas di scarico. L’obbligo cade pertanto sui datori di lavoro di aziende che hanno in dotazione automezzi, mezzi meccanici o altre attrezzature di movimentazione che fanno uso di carburante diesel, o che hanno lavoratori che operano nelle vicinanze di questi mezzi. Nello specifico i titolari devono approfondire la valutazione del rischio procedendo preventivamente a effettuare specifici campionamenti dell’esposizione ai gas di scarico di motori diesel, avvalendosi di laboratori abilitati.