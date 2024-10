Motore Hyundai rotto: la Casa nega la garanzia per guida “fuori giri”

Spesso si pensa che la rottura del motore di un’auto nuova, o quasi, comporti automaticamente la riparazione coperta dalla garanzia del Costruttore. Invece non è così, quando ad esempio non si effettuano i tagliandi di manutenzione consigliati, oppure quando emergono forti indizi di negligenza del proprietario, come nel caso di cui parliamo nei prossimi paragrafi. Le auto moderne sono stracolme di centraline che memorizzano dati e possono raccontare molto della storia recente o passata, più di quanto si crede. A Hyundai sarebbe bastata un’analisi dei dati tramite diagnosi OBD per scoprire come e quanto era stato strapazzato il motore della Elantra N prima di arrendersi al suo proprietario: garanzia negata e un costoso conto per la riparazione.

MOTORE ROTTO A 46 MILA KM: PROPRIETARIO RICORRE ALLA GARANZIA

Partiamo prima dal racconto del proprietario riportato da Motor1. Di recente, un cliente canadese ha raccontato la sua esperienza spiacevole con la sua Hyundai Elantra N, che ha portato a una controversia con il Costruttore per il riconoscimento della garanzia auto. Il guasto si verifica senza apparente preavviso: mentre stava guidando verso casa il motore della sua Elantra N si è improvvisamente rotto dopo aver percorso 46.000 chilometri.

A quanto pare l’auto si sarebbe fermata senza preavviso, “morta” completamente. Al proprietario sembra strano che un’auto sportiva (da circa 280 cavalli di serie) guidata più volte anche in pista al Toronto Motorsports Park senza alcun problema, si sia improvvisamente fermata. Considerando che era attiva un’estensione della garanzia Hyundai, il proprietario era anche convinto che la riparazione sarebbe stata coperta dalla Casa. Tuttavia, quando ha portato l’auto presso la rete ufficiale, dove è stata sottoposta a un checkup, le cose si sono complicate.

HYUNDAI SCOPRE I MOTIVI DELLA ROTTURA MOTORE: GARANZIA NEGATA

Dopo aver analizzato le centraline di bordo tramite diagnosi OBD, la rete Hyundai ha scoperto i possibili motivi della rottura del motore, tutti riconducibili a una guida oltre i limiti di progettazione.

In particolare, è stato riscontrato che:

il motore aveva subito uno sfasamento di apertura delle valvole legato a uno stress eccessivo che ha causato il contatto tra valvole e pistoni , danneggiando irreparabilmente il motore;

legato a uno stress eccessivo che ha causato il , danneggiando irreparabilmente il motore; la valutazione della Casa avrebbe portato ad ipotizzare che il danno maggiore potrebbe essere stato causato da una scalata a una marcia inferiore a una velocità troppo alta per quel rapporto, portando il motore fuori giri oltre i limiti di sicurezza;

per quel rapporto, portando il di sicurezza; un portavoce Hyundai avrebbe riferito a Motor1 che, durante l’ispezione, la calibrazione della centralina motore non corrispondeva a quella di fabbrica, stabilendo che il veicolo potesse essere stato “manomesso”;

CONSEGUENZE LEGALI MANOMISSIONE MOTORE OLTRE ALLA PERDITA DELLA GARANZIA

Un quadro abbastanza completo che Hyundai avrebbe fornito al cliente con una spiegazione dettagliata delle ragioni per cui la riparazione non è coperta dalla garanzia. Anche nell’ipotesi che il proprietario avesse acquistato l’auto usata già elaborata, le centraline di bordo hanno spifferato che l’auto era stata maltrattata o utilizzata senza particolare cura. Elementi che vanno a tutto vantaggio del Costruttore quando il cliente si rivolge alla rete per un guasto in garanzia e deve dimostrare l’opposto, cioè che si è attenuto fedelmente alle indicazioni del Costruttore sul corretto uso e la manutenzione consigliata.

Il capriccio di manomettere la centralina del motore è un errore che rende nulla l’omologazione del veicolo, perché lo rende diverso dal veicolo approvato. Inoltre, i motori attuali sono quasi sempre già spinti ai loro limiti progettuali, per risparmiare peso, contenere i consumi e le emissioni, restando nei limiti previsti dalle normative. Al proprietario della Hyundai Elantra N questo capriccio costerà circa 10 mila dollari canadesi, se deciderà di rifare il motore presso la rete ufficiale.