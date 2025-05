MooneyGo: nuove tariffe per l’estate 2025 e 6 mesi gratis

Da settembre 2023 insieme a UnipolMove c’è una seconda alternativa a Telepass per pagare i pedaggi autostradali senza fermarsi al casello: è MooneyGo, creata e gestita da Mooney, azienda italiana del gruppo Enel e Intesa Sanpaolo che opera nel settore dei servizi di mobilità (sosta, taxi, trasporto pubblico, ecc.). Scopriamo come funziona MooneyGo, quanto costa, come si attiva il telepedaggio e quali sono le nuove tariffe e le offerte per l’estate 2025.

COME FUNZIONA MOONEYGO PER I PEDAGGI AUTOSTRADALI

MooneyGo funziona come gli altri sistemi di telepedaggio: si tratta infatti di un classico trasponder che comunica con i caselli autostradali, abilitando il pagamento e facendo alzare la sbarra senza la necessità di fermarsi. MooneyGo è già attivo sull’intera rete autostradale italiana, passando nelle corsie contraddistinte dai cartelli con la T nera su sfondo giallo e la bandiera dell’Unione Europea.





MOONEYGO: COME SI ATTIVA IL TELEPEDAGGIO

Ci sono diverse modalità per sottoscrivere il servizio MooneyGo e attivare il telepedaggio.

Punto vendita Mooney : basta recarsi di persona in uno dei 15.000 punti vendita Mooney dislocati sul territorio italiano. L’elenco completo è qui.

: basta recarsi di persona in uno dei 15.000 punti vendita Mooney dislocati sul territorio italiano. L’elenco completo è qui. App MooneyGo : scaricare l’app gratuita MooneyGo per dispositivi Android e iOs e inoltrare la richiesta in pochi step (entrare nelle sezioni Acquista o Profilo e poi selezionare Telepedaggio). È necessario crearsi un account personale MooneyGo o accedere con le proprie credenziali.

: scaricare l’app gratuita MooneyGo per dispositivi Android e iOs e inoltrare la richiesta in pochi step (entrare nelle sezioni Acquista o Profilo e poi selezionare Telepedaggio). È necessario crearsi un account personale MooneyGo o accedere con le proprie credenziali. Sito web MooneyGo: collegarsi al sito internet ufficiale di MooneyGo, entrare nella sezione Telepedaggio, cliccare sul tab Attiva e inserire le proprie credenziali di accesso (oppure creare da zero un account personale MooneyGo).

Ovviamente il dispositivo MooneyGo viene consegnato all’istante solo se la sottoscrizione avviene in un punto vendita, altrimenti bisogna aspettare 2/3 giorni lavorativi per riceverlo a casa senza alcun costo aggiuntivo.

Per attivare il servizio, sia nei punti vendita che su app/web, occorre indicare il codice fiscale, un numero di telefono cellulare e la targa del veicolo, nonché scegliere un metodo di pagamento associando una carta di credito o di debito Visa o Mastercard, oppure una prepagata MooneyGo o un account Satispay.



QUANTO COSTA MOONEYGO, NUOVO TELEPEDAGGIO AUTOSTRADALE

Il telepedaggio con MooneyGo si può pagare con abbonamento, consigliato ai viaggiatori abituali, o in modalità pay-per-use, per viaggiatori occasionali.

Abbonamento : ha un costo di attivazione una tantum di 5,00 euro , poi si pagano 1,50 euro di canone fisso ogni mese + il costo dei transiti, al netto di eventuali offerte in corso (vedi prossimo paragrafo). Si possono associare due targhe.

: ha un costo di attivazione una tantum di , poi si pagano di canone fisso ogni mese + il costo dei transiti, al netto di eventuali (vedi prossimo paragrafo). Si possono associare due targhe. Pay-per-use: ha un costo di attivazione una tantum di 10,00 euro, poi si pagano 2,20 euro di canone fisso solo nei mesi di utilizzo del dispositivo + il costo dei transiti. Anche con questa modalità sono associabili due targhe.

L’offerta include altri servizi come il pagamento automatico dei parcheggi convenzionati Telepass, l’ingresso in Area C di Milano e il traghetto sullo Stretto di Messina. Offre inoltre una scontistica su A3 Salerno-Pompei-Napoli, autostrada Pedemontana Lombarda, A33 Asti-Cuneo, tangenziale Pedemontana Veneta e Raccordo Autostradale Valle d’Aosta.

L’addebito sulla carta di pagamento associata al telepedaggio, comprensivo di tutti i transiti (pedaggi autostradali, Area C, parcheggi convenzionati, traghetto sullo Stretto di Messina) eventualmente effettuati dal lunedì alla domenica della settimana precedente, avviene ogni venerdì. Poiché la trasmissione dei transiti da parte delle concessionarie autostradali potrebbe subire dei ritardi, alcuni transiti effettuati potrebbero venire addebitati successivamente.

È possibile visualizzare tutte le spese e, più in generale, gestire l’offerta di telepedaggio direttamente dall’app o dal sito web. Maggiori informazioni qui.



TELEPEDAGGIO MOONEYGO: L’OFFERTA PER L’ESTATE 2025

Per l’estate 2025 MooneyGo ha lanciato un’offerta per i nuovi abbonati ed esclusivamente sul primo dispositivo:

chi attiva un nuovo abbonamento dal 28 maggio al 20 luglio 2025, sia nei punti vendita Mooney abilitati che online, usufruisce di 6 mesi di canone gratis e zero costi di attivazione. Poi, al termine dei 6 mesi di promozione, pagherà normalmente 1,50 euro al mese. Qui si può scaricare il regolamento dell’offerta.

Ma non solo: sempre da maggio 2025 è possibile abbinare al telepedaggio anche il servizio opzionale di Assistenza Stradale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutte le strade e autostrade italiane.