Monopattini elettrici a Milano: perché il Comune blocca Bird, Circ e Helbiz

Il Comune di Milano dà una stretta al noleggio monopattini elettrici: i motivi della revoca per Bird, Circ e Helbiz

Monopattini elettrici pericolosi per la sicurezza della mobilità al punto che il Comune di Milano ha imposto il divieto al noleggio monopattini per 3 operatori. Il provvedimento del Comune che blocca il noleggio monopattini elettrici a Milano per Bird, Circ e Helbiz tira le somme su una parte di sperimentazione della micromobilità. Questo blocco infatti non riguarda tutti gli operatori, quindi si potrà continuare a noleggiare un monopattino elettrico a Milano nel rispetto delle regole sulla guida dei monopattini. Ecco perché a Palazzo Marino hanno imposto lo stop al noleggio dei monopattini Bird, Circ e Helbiz.

MONOPATTINI ELETTRICI A MILANO: LA REVOCA

La sperimentazione della micro-mobilità o sharing-mobility urbana finisce con il provvedimento del Comune di Milano che impone lo stop al noleggio monopattini a Milano. Il divieto scatta per i monopattini elettrici a noleggio offerti da Bird, Circ e Helbiz. Secondo quanto spiega il Comune di Milano, il mancato rispetto delle regole e le caratteristiche dei monopattini rendono necessario il blocco e il ritiro della flotta di monopattini dalle strade di Milano. La revoca dell’autorizzazione a noleggiare monopattini elettrici a Milano arriva dopo una valutazione che tiene conto soprattutto delle multe della Polizia Municipale ma anche di anomalie nel sistema di moderazione della velocità dei monopattini.

NOLEGGIO MONOPATINI ELETTRICI BIRD, CIRC E HELBIZ

“A fronte di diverse rilevazioni di irregolarità a carico degli operatori e di reiterazione di comportamenti non conformi alle regole definite negli avvisi pubblici, si è reso necessario arrivare a questo provvedimento” spiega il Comune di Milano. Lo stop al noleggio monopattini elettrici a Milano impone anche ai tre operatori, oltre alla cessazione dell’erogazione del servizio di sharing, anche il ritiro dei monopattini elettrici dalle strade di Milano entro metà novembre.

MONOPATTINI ELETTRICI IN DIVIETO DI SOSTA E INCIDENTI

Il problema dei monopattini elettrici a Milano aveva già sollevato perplessità durante l’estate, quando il numero di incidenti da giugno ad agosto teneva una media di 50 al mese. A questo poi si è aggiunta la crescente tendenza degli utenti a parcheggiare il monopattino sul marciapiede richiedendo la rimozione dei monopattini in divieto di sosta. I monopattini elettrici che non si potranno più noleggiare sono il Bird Two molto simile ai monopattini Circ e HelbizGO (utilizzabile anche tramite l’App Telepass Pay). Restano invece attivi per ora tutti gli altri operatori, tra i più noti, Dot, Voi, Wind e Lime.