Milano – Venezia: quando riprende l’Alta Velocità?

Stanno per finire i disagi sulla linea ferroviaria Milano – Venezia, causati dagli interventi iniziati lo scorso 31 luglio. RFI ha infatti comunicato la conclusione dei lavori e l’imminente riapertura a pieno regime della tratta, compresa l’Alta Velocità. Ancora pochi giorni e gli utenti potranno nuovamente usufruire del servizio senza limitazioni.

MILANO – VENEZIA: I LAVORI EFFETTUATI

Come è noto, gli interventi hanno riguardato l’attivazione di due nuovi tratti della linea ferroviaria esistente Milano – Venezia, per 7 chilometri complessivi di nuovo tracciato in variante tra Verona e Vicenza. La linea ferroviaria tra le due città è stata pertanto riaperta al traffico, al termine dell’interruzione programmata per realizzare le nuove infrastrutture. I lavori hanno realizzato anche un aggiornamento tecnologico con il rinnovo degli apparati di binario per migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura, nonché lavori di cura del tracciato, sempre nell’area tra Verona e Vicenza.

QUANDO RIAPRE LA LINEA MILANO – VENEZIA (E L’ALTA VELOCITÀ)

Tuttavia, nonostante la riapertura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori non sarà possibile fino al 26 agosto 2024, con un aumento dei tempi di viaggio che resta quello già calcolato dall’inizio dei lavori il 31 luglio, visibile sui canali di acquisto delle imprese ferroviarie. Di conseguenza, solo da martedì 27 agosto 2024 i treni percorreranno nuovamente l’intera linea Milano – Venezia a piena velocità.

Quindi, ricapitolando, fino al 26 agosto saranno ancora possibili:

variazioni d’orario, anche con anticipi e cancellazioni, per alcuni treni Alta Velocità;

variazioni d’orario, anche con anticipi e cancellazioni, tra Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre per alcuni treni Eurocity ed Euronight;

variazioni d’orario, anche con anticipi, per i treni regionali.

I canali di vendita sono aggiornati con tutte le variazioni.

LAVORI ANCHE TRA MILANO – BOLOGNA E FIRENZE – ROMA

Per quanto riguarda gli altri lavori che hanno impattato maggiormente sulla circolazione ferroviaria durante l’estate 2024, fino a domenica 25 agosto i treni Freccia che percorrono la tratta AV Milano – Bologna aumenteranno i tempi di viaggio fino a 20 minuti.

Invece fino al 23 agosto, sulla linea direttissima Firenze – Roma, per lavori di impermeabilizzazione del viadotto Paglia, la circolazione risulterà sospesa tra Chiusi e Orvieto. Pertanto i treni Freccia, Intercity e Intercity Notte nella tratta Firenze – Roma aumenteranno i tempi di viaggio fino a 40 minuti.

Infine sabato 24 e domenica 25 agosto, per rallentamenti nella medesima tratta, i treni Freccia, Intercity e Intercity Notte tra Firenze e Roma aumenteranno i tempi di viaggio fino a 10 minuti.

Anche in questo caso i canali di vendita sono già aggiornati. Ulteriori informazioni nella sezione Infomobilità del sito e dell’app di Trenitalia.