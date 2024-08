Milano: più veicoli rispetto a 10 anni fa nonostante ZTL e divieti

Anni di Area B, Area C e divieti e limitazioni di ogni tipo non sembrano aver aiutato il Comune di Milano a raggiungere l’obiettivo sbandierato dalle ultime amministrazioni, ossia quello di diminuire il numero di veicoli circolanti in città. L’elaborazione di ACI dal 2013 al 2023 ha infatti calcolato un aumento, seppur leggero, dei veicoli, che adesso sfiorano il milione contro le 945 mila di 10 anni fa. Milano resta comunque una città con un tasso di motorizzazione notevolmente più basso della media italiana, ma più alto di molte metropoli europee.

VEICOLI CIRCOLANTI A MILANO: +5% IN 10 ANNI

Secondo l’ACI, dunque, a fine 2023 il parco mezzi circolante di Milano (auto, moto, ciclomotori e furgoni) contava 993.496 veicoli, contro circa 945 mila del 2013, per un incremento di quasi 50.000 unità (+5%). All’apparenza non un grosso aumento, ma, come ha fatto notare il Corriere della Sera, il dato diventa critico se valutato in relazione alle politiche di mobilità messe in atto in questi anni, che avrebbero dovuto ridurre i mezzi privati nelle strade e invece sono aumentati.

AUTO A MILANO: SONO 701 MILA, NEL 2019 ERANO 678 MILA

Alla crescita dell’intero parco circolante hanno contribuito pure le autovetture, tornate poco sopra 700 mila. In questo caso l’aumento è stato costante ma non omogeneo: il numero di automobili è salito soprattutto tra il 2014 e il 2017 e poi, in maniera più marcata, tra il 2021 e il 2023. Tre anni fa a Milano circolavano ‘soltanto’ 678 mila macchine, ma nei due anni successivi i milanesi hanno ripreso ad acquistare automobili, probabilmente per gli effetti della pandemia di Covid che ha ridotto l’uso dei mezzi pubblici, tanto che nel 2023 il numero è tornato sopra 700 mila, il dato più alto del decennio. Anche i veicoli per trasporto merci, con più di 66 mila pezzi nel 2023, sono risultati circa 4 mila in più rispetto al 2019.

BOOM PER MOTO E SCOOTER A MILANO

Sicuramente più omogeneo l’aumento di moto e scooter, che non è mai venuto meno nell’intero decennio considerato dall’elaborazione ACI: oggi sono 192 mila mentre nel 2013 erano 156 mila (e 135 mila nel 2007). Questa continua crescita è stata sicuramente favorita dalla libertà di spostamento senza limitazioni, visto che a parte i modelli più vecchi e inquinanti, motocicli e ciclomotori hanno libero accesso ad Area B e Area C. Ma potrebbe aver influito anche il cambiamento climatico: gli inverni meno freddi e piovosi agevolano infatti l’uso delle due ruote.

A MILANO MENO AUTO CHE ALTROVE, MA LONTANA DAGLI STANDARD EUROPEI

Come già anticipato all’inizio, va comunque considerato il fatto che Milano rimane una città con un tasso di motorizzazione molto più basso della media italiana (51 auto ogni 100 abitanti, rispetto a 66). Tuttavia occorre sempre guardare chi fa meglio, non chi fa peggio: ad esempio Milano dovrebbe ambire a raggiungere i numeri di Madrid (36 auto ogni 100 abitanti), Londra (35) e Berlino (34). Buono, infine, il rinnovamento dei mezzi: sulle 701 mila autovetture circolanti nel 2023, ben 315 mila erano Euro 6. E tra le nuove acquistate quasi la metà era ibrida. Però sono state rottamate solo 29 mila vetture a fronte di 42 mila immatricolazioni: significa 13 mila auto in più in un solo anno.