Migliori auto 2022: Kia torna in testa alla classifica JD Power

La qualità dei modelli di massa si sta avvicinando molto a quelli premium: ecco la classifica delle migliori auto 2022 secondo JD Power

La qualità delle migliori auto 2022 restituisce la testa della classifica di JD Power al gruppo Hyundai – Kia. E’ quanto emerge dall’indagine tra gli automobilisti americani in base ai problemi e ai difetti che hanno riscontrato nei primi 3 anni di utilizzo. Ecco i Brand migliori tra le auto di massa e Premium.

L’INDAGINE JD POWER SULLE MIGLIORI AUTO 2022 NEGLI USA

L’indagine JD Power 2022 Vehicle Dependability Study, dimostra che la percezione della qualità delle auto da parte dei clienti tende a rimanere invariata. Sette Brand auto su 10 tra i marchi con il punteggio più alto nella stessa indagine del 2019 sono tra i 10 marchi con il punteggio più alto anche quest’anno. “Molti proprietari tengono i loro veicoli più a lungo, quindi l’affidabilità a lungo termine è ancora più fondamentale”, ha affermato David Amodeo, direttore del settore automobilistico globale di JD Power. Lo studio infatti ora valuta anche la soddisfazione dopo tre anni di utilizzo. Inoltre sono valutati l’acquisto per la prima volta o come secondo proprietario e quali aggiornamenti software sono stati effettuati. La classifica si basa sulle risposte di 29.487 proprietari a cui sono state poste domande su 184 aree problematiche raggruppate in 9 macro categorie:

– sistema climatizzatore;

– assistenza alla guida;

– esperienza di guida;

– esterni auto;

– funzioni/comandi/ display;

– sistema infotainment;

– interni auto;

– gruppo propulsore;

– sedili auto;

I PROBLEMI PIU’ FREQUENTI ANCHE TRA LE MIGLIORI AUTO

Tra i problemi più frequenti riscontrati dai clienti il sistema infotainment è molto diffuso in 7 delle prime 10 aree problematiche, con un punteggio in reclami per ogni 100 veicoli venduti di 51,9 PP100:

– riconoscimento vocale integrato (8.3 PP100);

– connettività Android Auto/Apple CarPlay (5.4 PP100);

– sistema Bluetooth integrato (4.5 PP100);

– porte di alimentazione/porte USB insufficienti (4.2 PP100);

– sistemi di navigazione GPS di difficile comprensione/uso (3.7 PP100);

– touchscreen/display (3.6 PP100);

– mappa imprecisa/obsoleta del sistema GPS (3.6 PP100).

LA CLASSIFICA DELLE MIGLIORI AUTO 2022

“Alcune Case automobilistiche si comportano molto meglio di altre nel prevenire i problemi più diffusi alla meccanica, l’esterno e l’interno del veicolo”, afferma Amodeo. “Ma anche i sistemi infotainment, di assistenza alla guida e tutti gli altri sistemi elettronici dei veicoli di oggi”. Prima di vedere i migliori Brand di auto del 2022, vale la pena menzionare la Porsche 911, che è l’unico modello a ripresentarsi per la quarta volta consecutiva tra quelli migliori. La qualità delle auto per il mercato di massa ha una media di 190 problemi ogni 100 veicoli, che è 14 unità in meno rispetto ai marchi premium (204 PP100). Tra le migliori auto “popolari” il gruppo Hyundai-Kia è citato per le Hyundai Santa Fe, Hyundai Sonata e Kia Sorento. Tra i Brand invece è Kia il migliore (145 PP100), davanti a Buick (147 PP100) e Hyundai (148 PP100), e altri 14 Brand al di sopra della media di 192 PP100. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica delle migliori auto 2022 per il mercato di massa.

TOP 5 MIGLIORI AUTO PREMIUM 2022

I Brand auto premium in genere offrono più tecnologia nei modelli, che aumenta la probabilità che si verifichino problemi. In testa ai Brand delle auto premium migliori c’è Genesis (sempre del gruppo Hyundai-Kia, con 145 PP100). A seguire poi:

– Lexus (159 PP100);

– Porsche (162 PP100);

– Cadillac (168 PP100);

– Lincoln (180 PP100).