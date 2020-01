Mezzi pubblici Roma: abbonamenti 2020 super scontati per under 16

In arrivo nuove riduzioni per chi usa i mezzi pubblici a Roma: abbonamenti 2020 super scontati per studenti under 16 di tutte le fasce di reddito

Super sconto del 70% per viaggiare sui mezzi pubblici a Roma nel 2020. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi, specificando che la riduzione è riservata all’acquisto di abbonamenti annuali da parte di ragazzi under 16 appartenenti a qualsiasi fascia di reddito. “Vogliamo dare un incentivo importante per l’utilizzo di bus, tram, filobus e metro nella nostra città”, ha detto la prima cittadina della Capitale nel presentare la nuova misura sui social network.

MEZZI PUBBLICI ROMA 2020: COME FUNZIONA LO SCONTO DEL 70% PER GLI UNDER 16

Gli abbonamenti Metrebus annuali scontati del 70% si potranno richiedere da maggio 2020 e utilizzare a partire da settembre, in coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico. Per usufruire dell’agevolazione saranno necessari ben pochi requisiti: età non superiore a 16 anni, residenza a Roma, frequenza di una scuola di ogni ordine e grado. Come detto, l’iniziativa è per tutte le fasce di reddito. Per questa misura il Comune ha stanziato oltre 2,4 milioni di euro e stima di vendere circa 16,3 mila abbonamenti annuali in più. Gli abbonamenti Metrebus Roma Under 16 consentiranno di viaggiare nel territorio di Roma Capitale su bus, tram, filobus e metropolitana, nonché sulle ferrovie regionali a seconda del percorso urbano e sulle linee ex concesse.

SCONTO DEL 70% SUGLI ABBONAMENTI ANNUALI: INCENTIVO PER L’USO DEI MEZZI PUBBLICI (E RISPARMIO PER LE FAMIGLIE)

“Sono agevolazioni pensate per i più giovani”, ha aggiunto Virginia Raggi, “In questo modo eliminiamo un costo alle famiglie e incentiviamo l’utilizzo di bus, tram e metro da parte degli studenti. In un colpo solo otteniamo benefici per tutti”. Dello stesso avviso l’assessore ai Trasporti Pietro Calabrese: “Vogliamo aumentare l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico in città da parte dei più giovani, con particolare attenzione verso chi deve effettuare in settimana spostamenti casa-scuola. Chi non utilizzava il trasporto pubblico avrà un incentivo in più per farlo. La logica è quella di favorire l’abbandono dell’auto privata a favore del mezzo pubblico”. In previsione del maggior afflusso di persone, entro novembre 2020 è già prevista una fornitura di ulteriori 328 nuovi autobus per la città di Roma.

MEZZI PUBBLICI ROMA: COSTO DELL’ABBONAMENTO SCONTATO

Attualmente a Roma chi ha meno di 26 anni paga un abbonamento tra i 130 e i 150 euro all’anno a seconda della fascia di reddito, ed esistono anche titoli di viaggio validi solo nei mesi di apertura delle scuole. Il risparmio, quindi, si preannuncia evidente. Anche se molti hanno già fatto notare che gli studenti vanno a scuola fino a 18/19 anni e che sarebbe giusto estendere la riduzione del 70% a questa fascia di età, e non solo fino a 16 anni. Ma probabilmente con le coperture a disposizione non si poteva fare di più.