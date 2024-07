Metro M4 Milano chiusa per lavori: quando riapre?

Se tutto va bene la linea metropolitana M4 di Milano sarà completata nei prossimi mesi con l’apertura al pubblico di tutte le 21 fermate fino al capolinea di San Cristoforo FS (oggi sono attive solamente 8 da Linate a San Babila). Proprio in previsione dell’apertura bisogna effettuare dei test tecnici sull’intera infrastruttura e delle prove di circolazione (pre-esercizio) richieste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante le giornate di test, che si possono svolgere solo in assenza di passeggeri, M4 Milano resta chiusa e i treni sono sostituiti da bus. Nei giorni scorsi ATM ha comunicato le chiusure della M4 a luglio e agosto 2024 per gli ultimi test tecnici in vista dell’apertura completa della linea. Scopriamo quando riapre.

M4 MILANO: FERMATE E MAPPA DELLA METRO BLU

La metro M4, contrassegnata dal colore blu, collega il centro storico di Milano con la zona est (quartiere Forlanini e aeroporto di Linate) della città e con la zona sud-ovest (quartiere Lorenteggio e stazione FS San Cristoforo) attraversando la Cerchia dei Navigli, per un totale di 15 km di estensione e 21 stazioni. Precisamente: Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore, San Babila, Sforza-Policlinico, S. Sofia, Vetra, De Amicis, S. Ambrogio, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo FS.

La metropolitana M4 prevede 6 punti di interscambio con altre linee metropolitane (ad eccezione della metro M5), del Passante Ferroviario e delle Ferrovie dello Stato. Una volta completata, la metro M4 di Milano sarà lunga circa 15 km (portando il totale delle linee metropolitane milanesi a 118 km) con una flotta composta da 47 treni senza conducente.

Attualmente le 8 stazioni effettivamente in servizio della metro M4 di Milano sono Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore e San Babila. Proprio a San Babila c’è l’interscambio con la fermata della metro M1, mentre la fermata di Stazione Forlanini è connessa con l’omonima stazione FS e quella di Dateo con l’omonima stazione del Passante ferroviario.

Clicca qui per visualizzare il dettaglio della mappa con tutte le fermate.

METRO M4 MILANO: ORARI E COSTI

La linea metropolitana M4 è in servizio tutti i giorni fino a tarda sera con ultima partenza da Linate alle 00:20 e ultima partenza da San Babila alle 00:40. Gli orari sono stati definiti per coprire tutti i voli serali in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Linate. Di notte M4 è chiusa e le corse sono sostituite dai bus notturni NM4 in servizio sull’intero tragitto tra Linate e San Babila.

Il biglietto singolo della M4 costa 2,20 euro ed è valido 90 minuti dalla prima convalida. Significa che nel periodo di validità si possono fare più viaggi in metro e su tutti gli altri mezzi pubblici di Milano. Il biglietto giornaliero costa 7,60 euro e vale 24 ore dalla prima convalida, il biglietto 3 giorni costa 15,50 euro e il carnet 10 corse costa 19,50 euro. Ricordiamo che le ragazze e i ragazzi sotto i 14 anni viaggiano gratis sui mezzi pubblici di Milano.

M4 MILANO: ULTIME CHIUSURE 2024 E QUANDO RIAPRE

Come detto, ATM ha predisposto le ultime giornate di test sulla metro M4 di Milano propedeutiche all’apertura completa della linea che avverrà nell’autunno del 2024. Durante i test la linea dev’essere necessariamente chiusa al traffico dei passeggeri. Attualmente M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus BM4 dal 19 luglio al 6 agosto 2024. La linea riaprirà pertanto mercoledì 7 agosto.

Frequenza dei bus sostitutivi BM4:

da lunedì a venerdì

tra le 7 e le 9:30 circa: ogni 3/4 minuti

tra le 6 e le 7 e tra le 9:30 e le 19:30 circa: ogni 6/7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

sabato e festivi

tra le 6 e le 19:30 circa: ogni 7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Orari da Linate per Duomo:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:30

Orari da Duomo per Linate:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:45.

Terminato il servizio diurno dei bus BM4, inizia il servizio notturno dei bus NM4 (orati sul sito e sull’app di ATM).

Fermate dei bus sostitutivi BM4:

Linate Aeroporto: in corrispondenza degli arrivi, di fronte alla porta 8

Viale Forlanini Aeronautica Militare: all’altezza del sovrappasso pedonale

Repetti: viale Forlanini, all’altezza di via Cavriana

Stazione Forlanini: verso Duomo fermano in viale Corsica 91, prima di via Mezzofanti; verso Linate in viale Corsica, dopo via De Andreis

Argonne: verso Duomo fermano in via Lomellina 64, prima di largo porto di Classe; verso Linate in viale Argonne 42, prima di via Marciano

Susa: verso Duomo fermano in viale Argonne, dopo piazzale Susa; verso Linate in viale Argonne 20, dopo via Catania

Dateo: verso Duomo fermano in piazzale Dateo, prima di viale dei Mille; verso Linate in corso Indipendenza, prima di viale Piceno

Tricolore: verso Duomo fermano in corso Concordia, prima di piazza del Tricolore; verso Linate in piazza del Tricolore 3

San Babila: verso Duomo fermano in via Visconti di Modrone, dopo corso Monforte, all’altezza del civico 33; verso Linate fermano in via Visconti di Modrone, prima di via Mascagni, all’altezza del civico 16

Largo Augusto (solo verso Duomo): via Cavallotti, prima di corso Europa

Via Larga: verso Duomo fermano all’angolo con via San Clemente; verso Linate prima di via Verziere

Duomo: via Baracchini 1, dopo via Paolo da Cannobio.

Per coprire il tragitto da Linate e San Babila si possono eventualmente usare le linee alternative bus 973 (tra Linate a Repetti), bus 54 (tra Argonne e Dateo), bus 61 (tra Dateo e San Babila) e tram 27 (tra Forlanini e piazza Fontana).