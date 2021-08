Mercato auto usate: come sta andando post pandemia?

Il mercato delle auto usate riparte tra stop & go dovuti al Covid: i numeri pre e post pandemia

Uno dei settori economici maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19 è sicuramente quello automobilistico. I lockdown hanno impattato fortemente sia sul mercato del nuovo (stabilimenti praticamente fermi) sia sulle vendite di auto usate, a causa delle limitazioni agli spostamenti. Dopo oltre 1 anno di pandemia, il mercato delle auto usate sta dimostrando il suo tradizionale dinamismo e un’agile ripresa. L’acquisto dell’auto usata online continuerà a dare sicuramente una spinta importante. Ecco perché, in questo periodo più che mai, è fondamentale non abbassare la guardia con l’acquisto delle auto usate, soprattutto dopo mesi di piazzali fermi e veicoli invenduti.

MERCATO AUTO USATE POST PANDEMIA: I PASSAGGI DI PROPRIETA’ NEL 2021

Prima di parlare dell’acquisto delle auto usate, vediamo quali sono le alimentazioni che negli ultimi 12 mesi hanno fatto registrare un andamento migliore. Nella fase iniziale della pandemia, più che subire un rallentamento delle vendite, si può affermare che ci sia stato un vero e proprio blocco. Tanto che, per capire come sta andando il mercato delle auto usate, i bilanci dei passaggi di proprietà, dall’inizio del 2021, si comparano con i dati del 2019, così da “scavalcare” l’effetto del Covid. Tuttavia, Mentre il mercato delle auto nuove era in totale stallo, le auto elettriche e ibride hanno guadagnato importanti quote di mercato. E’ un aspetto importante da considerare, soprattutto quando si tratta di comprare un’auto ibrida o elettrica usata e più avanti capiremo perché. Nel confronto 2021 – 2019 i passaggi di proprietà auto, escluse le intestazioni tra rivenditori (minivolture), sono:

– maggio 2021: -3,2%

– aprile 2021: -4,5%

– marzo 2021: -4,3%

– febbraio 2021: +0,1%

– gennaio 2021: -16,5% rispetto a gennaio 2020, quando l’emergenza non si era ancora manifestata.

AUTO USATE ELETTRICHE E IBRIDE

Secondo l’analisi Auto-Trend dell’Automobile Club d’Italia, durante la pandemia 2020 sono state rilevate contrazioni per tutti i tipi di veicoli, con –13,8% in particolare per le auto usate (2.673.624 passaggi rispetto ai 3.102.709 nel 2019). Il Covid-19 ha catalizzato un fenomeno già avviato dalle norme antinquinamento in Europa per le auto nuove. Tanto che, al di là dell’effetto eco incentivi rottamazione, è cresciuto l’interesse degli italiani per le auto usate “green”, che a fine 2020 erano così ripartite:

– autovetture elettriche, +83,1% passaggi di proprietà netti;

– ibride a benzina, +36,3%;

– ibride a gasolio, +155,7%;

Nel periodo post pandemia, da gennaio a maggio 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre i passaggi di proprietà di auto a benzina e diesel sono rimasti piuttosto stabili, non è stato così per le auto ad alimentazione alternativa:

– le auto elettriche usate sono passate da 0,1% a 0,2% in termini di passaggi di proprietà;

– le ibride a benzina usate sono passate da 0,8% a 1,7% in termini di passaggi di proprietà;

– le ibride a gasolio usate sono passate da 0,1% a 0,3% in termini di passaggi di proprietà;

AUTO USATE CON GARANZIA DEL COSTRUTTORE

Sebbene con numeri ancora marginali, il trend di crescita è evidente, ecco perché con le auto elettrificate, ma anche le più tradizionali auto come ad esempio la Citroen C3 usata, valgono sempre le regole e le attenzioni da porre verso un acquisto cauto. A meno di acquistare un’auto usata direttamente dal Costruttore o da operatori direttamente collegati alle Case costruttrici, come è Spoticar ovvero il servizio di vendita dell’usato garantito del gruppo PSA. Comprare un’auto usata certificata Spoticar, include:

– Fino a 4 anni di garanzia sui veicoli con meno di 4 anni e 80.000 Km;

– Fino a 2 anni di garanzia sui veicoli con meno di 7 anni e con un chilometraggio tra 80.000 e 150.000 km;

– Manutenzione auto inclusa fino a 150.000 km o un anno;

– Assistenza della rete ufficiale;

– Garanzia soddisfatti o rimborsati entro 10 giorni o 1000 km dall’acquisto.