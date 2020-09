Mercato auto in pareggio: oltre 88 mila immatricolazioni ad agosto 2020

Ad agosto 2020 le immatricolazioni di auto nuove tornano a galla: solo le vendite di auto a metano crescono più di quelle a benzina, diesel e GPL

Il mercato auto fa registrare la migliore crescita post lock down da Coronavirus con oltre 88 mila immatricolazioni di auto nuove. L’ampliamento degli incentivi – secondo l’Anfia – ha aiutato a smaltire gli stock di auto invendute durante l’emergenza Covid-19. Tra le alimentazioni più vendute in Italia, il diesel continua la sua discesa, mentre si rafforzano le quote di auto elettriche e ibride. Il GPL crolla mentre il metano fa un balzo inaspettato. Ecco i numeri del mercato auto e le 10 auto nuove più vendute ad agosto 2020.

GLI INCENTIVI AUTO E LE AUTO A KM 0

“Per la prima volta da inizio anno, ad agosto il mercato auto italiano rimane sostanzialmente stabile (-0,4%), dopo i pesanti cali a doppia cifra registrati per 5 mesi consecutivi, da marzo a luglio” commenta Paolo Scudieri, Presidente ANFIA. Con il Decreto Legge Agosto, l’Ecobonus è stato ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro per il 2020. Una misura determinante, secondo l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che ha suddiviso il plafond per le varie fasce di emissioni con una nuova fascia 61-90 g/Km di CO2. Sono quasi in pareggio le immatricolazioni di auto ad agosto 2020 rispetto al mese 2019 (considerando che agosto è sempre un periodo di stasi per le vendite di auto nuove). A fronte del -0,4% e quasi 89 mila immatricolazioni, le vendite di auto nuove nei primi 8 mesi del 2020 ristagnano a -39% e 809.655 immatricolazioni rispetto al 2019.

MERCATO AUTO NUOVE PER ALIMENTAZIONE

Se si guarda il marcato auto nuove per alimentazione, i carburanti tradizionali continuano a retrocedere rispetto alle auto elettrificate. Le auto diesel ad agosto si riducono del 18% e rappresentano il 35% del mercato. Calano anche le vetture a benzina del 18% nel mese e rappresentano il 36% delle auto immatricolate. Segno negativo anche per le auto GPL: -33% nel mese e -45% nel cumulato, raggiungendo una quota del 7%. Recuperano le auto a metano, +7% ma con una quota di vendite (2,8%) di poco superiore alle auto 100% elettriche. Inarrestabile la crescita delle auto elettrificate: ibride mild e full +225%; elettriche +255%; ibride plug-in +433%. Clicca l’immagine sotto per vedere a tutta larghezza le 10 auto nuove più vendute in Italia ad agosto 2020.

FIAT PANDA L’AUTO IBRIDA PIU’ VENDUTA IN ITALIA

Tra le 10 auto più vendute ad agosto 2020, la Fiat Panda Hybrid è il modello più vendute tra tutte le auto ibride. In generale continuano a diminuire le vendite di super-utilitarie (-26%), auto di lusso (-45%) e sportive (-65%). Mentre crescono i monovolumi e i SUV di tutte le dimensioni.