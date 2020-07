Mercato auto Europa: -24% di immatricolazioni a giugno 2020

Il mercato auto Europa mostra segni di ripresa nonostante le immatricolazioni in calo: ecco le marche auto più vendute e le immatricolazioni per alimentazione

Il mercato auto Europa dà i primi segni di ripresa grazie agli incentivi auto in Francia, mentre negli altri major market permane il segno meno delle immatricolazioni auto. A giugno 2020 le auto nuove vendute in Europa si fermano a -24%. Ecco quante auto sono state vendute in Europa e le marche di auto più forti a giugno 2020.

MERCATO AUTO EUROPA: GLI INCENTIVI AUTO RISVEGLIANO LE IMMATRICOLAZIONI

A due mesi dalla fine del lockdown da Coronavirus, il mercato auto Europa ha ancora i remi in barca ma le immatricolazioni auto iniziano a fare un guizzo almeno in Francia. I numeri delle auto nuove vendute in Europa riportati dall’ANFIA dicono che la Francia è l’unica eccezione al ristagno del mercato europeo. Tutti i major market dell’UE (UK incluso) che pesano per il 72% dell’immatricolato complessivo di giugno hanno continuato a registrare cali. L’eccezione della Francia (+1,2%) raccoglie i primi effetti positivi degli incentivi all’acquisto di veicoli a basse emissioni introdotti a inizio giugno. Mantengono una pesante flessione invece la Spagna (‐36,7%), il Regno Unito (-34,9%), la Germania (‐32,3%) e l’Italia (‐23,1%).

MERCATO AUTO EUROPA: LE IMMATRICOLAZIONI DIESEL, BENZINA E GPL IN CALO

L’analisi del mercato auto Europa per alimentazione conferma la flessione delle immatricolazioni di auto diesel: -35% in media (-56%da inizio 2020). L’Italia, tra i major market europei (incluso Regno Unito) detiene la quota più alta di auto nuove diesel, seguita da Germania (31%). La auto nuove a benzina vendute in Europa sono al 40% in quota, con volumi in calo del 28,5% a giugno. Le alimentazioni alternative crescono del +24% a giugno. Tra le motorizzazioni alternative in calo ci sono le auto a gas: -17% nel mese e -43% da inizio 2020. Crescono invece le immatricolazioni di auto elettrificate: auto elettriche +52%, ibride plug-in +315%, ibride a benzina +79,5% e ibride diesel +55%.

MERCATO AUTO EUROPA: LE MARCHE DI AUTO PIÙ VENDUTE

Tra i Gruppi auto in testa per vendite sul mercato auto Europa a giugno 2020 ci sono Volkswagen (229.973 auto, -24,8%), PSA (148.546, -28%) e Renault (147.488, -24%). Le marche di auto in crescita nelle vendite a giugno 2020 rispetto all’anno precedente sono Porsche (+3,7% e 5.514 auto vendute) e Volvo Car Group (+1,6% e 23.066 auto vendute). Clicca sull’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.