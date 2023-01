Mercato auto 2022: 1 su 4 delle nuove immatricolazioni è a noleggio

È il noleggio a tenere in vita l’asfittico mercato delle auto: nel 2022, secondo l’analisi svolta da Aniasa, l’associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità, il settore del noleggio veicoli ha immatricolato 365.000 autovetture, quasi il 28% del totale delle immatricolazioni registrate in Italia, più di 1 su 4. Se il mercato automotive nel suo complesso ha perso quasi il 10% rispetto al 2021, il noleggio è cresciuto invece del 9,5%, trainato soprattutto dal noleggio a lungo termine (+19% sul 2021). Ottimo anche l’impatto sulla diffusione delle auto più ecologiche.

MERCATO AUTO 2022: IL NOLEGGIO IN CONTROTENDENZA

E pensare che il noleggio, per gran parte del 2022, non ha potuto neppure contare sugli incentivi auto statali, vista la discutibile decisione del precedente Governo di escludere le società del comparto dai beneficiari dell’Ecobonus. Decisione per fortuna rivista negli ultimi mesi dell’anno ed estesa anche al 2023, limitatamente alle auto elettriche e ibride plug-in. Come dicevamo, la complessiva crescita del settore del noleggio in Italia va addebitata quasi esclusivamente al noleggio a lungo termine, che ha chiuso il 2022 con un significativo +19% (302.116 auto), a conferma della conquista di nuove fasce di clientela, in particolar modo tra i privati. Maggiori criticità nell’approvvigionamento ha incontrato invece il noleggio a breve termine, che ha dovuto fare i conti con la perdurante scarsità di prodotto sul mercato.

NOLEGGIO AUTO DECISIVO PER LA DIFFUSIONE DEI VEICOLI ECOLOGICI

I dati complessivi dello scorso anno hanno inoltre ribadito il ruolo decisivo del noleggio nella diffusione di veicoli a basse emissioni: il settore ha immatricolato addirittura più della metà (il 56%) delle vetture ibride plug-in sul mercato italiano e il 30% delle elettriche. Senza contare la funzione di supporto al rinnovo del parco circolante (la vita media delle auto a noleggio è pari a 4 anni contro un’età media del parco circolante di 11,8 anni) e nell’immettere in circolazione vetture usate di ultima generazione, economicamente accessibili.

NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI IN CALO, MA IL DATO NON PREOCCUPA

Per completare il quadro delle immatricolazioni del noleggio nel 2022, al dato sulle autovetture va sommato quello relativo ai veicoli commerciali leggeri: 53.396 unità, in calo del 5% rispetto alle 56.032 del 2021. Un dato negativo, ma decisamente meno preoccupante del -12% registrato dall’immatricolato nazionale dei veicoli commerciali leggeri.