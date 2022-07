Mega richiamo Mercedes su 16 modelli per potenziale guasto al motore

Il bollettino di richiamo auto Mercedes su 16 modelli imputa il potenziale rischio di incidente e guasto a un difetto del sistema alta pressione carburante

Il richiamo Mercedes diffuso tramite il portale Safety Gate del Rapex coinvolge 16 modelli potenzialmente affetti dallo stesso problema al sistema di alimentazione carburante ad alta pressione. Il Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products), l’organo che informa sui richiami, scrive che il problema potrebbe creare rischio di lesioni e danni al motore se si verifica durante la guida. Ecco i dettagli del richiamo europeo e le auto da controllare.

RICHIAMO AUTO MERCEDES PER LE ICE IN EUROPA

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso di Mercedes Benz – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità (o contraffazione) di prodotti da ritirare dal mercato o da richiamare per i controlli. La segnalazione A12/00968/22 del problema al sistema di alimentazione del motore di diversi modelli Mercedes è stata notificata dalla Bulgaria e classificata come un difetto che potrebbe aumentare il rischio d’incidente.

I MODELLI NEL RICHIAMO MERCEDES DA CONTROLLARE

L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea cita quasi tutta la gamma di modelli Mercedes Benz ICE. Ecco quali devono essere controllati:

– A-Class (model series 177);

– AMG GT (model series 190 – 290);

– B-Class (model series 246);

– B-Class/GLB (model series 247);

– C-Class (model series 205);

– CLA (model series 117 – 118);

– CLS (model series 257);

– E-Class (model series 213 – 238);

– G-Class (model series 463);

– GLA (model series 156);

– GLC (model series 253)

– GLE/GLS (model series 167);

– S-Class (model series 217 – 222);

– SL (model series 231);

Tutti i modelli sono accomunati dallo stesso periodo di produzione durante l’anno 2019.

IL PROBLEMA CHE HA RICHIESTO IL RICHIAMO AUTO MERCEDES IN EUROPA

Come riporta il bollettino della Commissione europea, il potenziale rischio d’incidente si potrebbe verificare per un improvviso calo di potenza con danni al motore e l’impossibilità si riavviarlo. E’ il motivo legato al richiamo auto Mercedes Benz numero 0792034. Il bollettino europeo spiega che “A causa di un difetto nel collettore di alta pressione del carburante, il motore potrebbe essere danneggiato. Ciò può comportare una riduzione della potenza del motore e l’impossibilità di avviare il veicolo, aumentando il rischio di incidenti. Il prodotto non è conforme al regolamento sull’omologazione e la vigilanza del mercato degli autoveicoli e dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”.