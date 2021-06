Mascherine all’aperto e in auto: quando finisce l’obbligo?

Mascherine all’aperto, in auto e in altri luoghi, pubblici o privati: quando finisce l’obbligo? Il Ministro della Salute Roberto Speranza, su sollecito del premier Draghi e sentito il parere del CTS, ha annunciato il prossimo stop alle mascherine all’aperto nelle regioni in zona bianca (dalla settimana prossima tutta l’Italia sarà tale),”salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento”. Visto che si tratta di una disposizione che riguarda milioni di italiani, proviamo a fare maggiore chiarezza sull’argomento.

MASCHERINE ALL’APERTO: QUANDO FINISCE L’OBBLIGO?

Ricordiamo che l’ultimo DPCM con le misure di contenimento del contagio da Covid-19, confermate dai successivi decreti-legge in vigore fino a oggi, prevedeva l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e “in tutti i luoghi all’aperto”, fermo restando la possibilità di non indossarli quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, fosse garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Ora, visto il mutato quadro epidemiologico che vede un sensibile calo dei contagi, l’obbligo delle mascherine all’aperto non ha più ragione di essere e sarà dunque eliminato a partire da lunedì 28 giugno 2021, esclusivamente nelle regioni in zona bianca.

Non si tratta però di un’abolizione totale delle mascherine all’aperto. Bisognerà comunque averne sempre una con sé e indossarla in tutte le circostanze a rischio assembramento. In particolare la mascherina all’aperto andrà sempre messa, anche in zona bianca:

– in contesti come mercati, mercatini, fiere e code fuori dai negozi o da altri esercizi, e più generalmente quando non si riesce a mantenere il distanziamento di almeno un metro da persone non conviventi;

– e in occasione di grandi eventi pubblici all’aperto come partite di calcio, concerti, raduni politici, manifestazioni di piazza, ecc.

Resta inoltre fortemente raccomandato l’uso della mascherina all’aperto nei soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno loro accanto per proteggerli.

MASCHERINE IN AUTO: COME FUNZIONA IN ZONA BIANCA?

Non cambia invece di una virgola l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso al di fuori delle abitazioni private (e anche nelle abitazioni private se ci sono soggetti fragili non conviventi), a prescindere dal colore della zona. Al momento non sono previste deroghe per i vaccinati, anche se il CTS sta esaminando la possibilità di togliere l’obbligo di mascherina al chiuso se tutti i presenti hanno completato il ciclo della vaccinazione anti-Covid.

Ciò significa che all’interno delle automobili, che sono a tutti gli effetti considerate luoghi al chiuso (escludendo ovviamente le cabrio), resterà per il momento il vincolo di indossare la mascherina, anche in zona bianca, se nell’abitacolo ci sono persone non conviventi tra loro. Ricordiamo che riguardo il numero massimo di passeggeri che possono accomodarsi in un’automobile, non c’è nessun limite se ci sono soltanto persone conviventi (ad esempio una famiglia con genitori e figli), altrimenti bisogna rispettare le norme sul distanziamento lasciando almeno un metro di distanza tra i vari passeggeri (in linea di massima il solo conducente nei sedili anteriori e massimo due persone in quelli posteriori, seduti alle due estremità del sedile, tutti con mascherina).

MASCHERINE IN ZONA BIANCA: RIEPILOGO

Riepiloghiamo, dunque, come sarà disciplinato, dal 28 giugno 2021, l’uso delle mascherine in zona bianca:

– All’aperto: cade l’obbligo di indossarle tranne nelle situazioni a rischio assembramento, se non è possibile rispettare il distanziamento di almeno un metro da persone non conviventi e durante i grandi eventi pubblici come partite, concerti, ecc.

– Al chiuso: resta l’obbligo di indossarle dappertutto, tranne nelle abitazioni private e dove possono riunirsi soltanto persone tra loro conviventi (fatta salva la presenza di soggetti fragili non conviventi). Le automobili sono considerate luoghi al chiuso.

Nelle zone gialle, arancioni e rosse rimane l’obbligo di mascherina anche all’aperto.