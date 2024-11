Marelli: la centralina motore con AI è 2,5 volte più veloce

Marelli ha recentemente presentato la sua innovativa centralina motore VEC_480, un’elettronica di controllo avanzata progettata per rispondere alle esigenze del motorsport moderno ma anche con applicazioni automotive tradizionali. Questa nuova centralina elettronica basata su Intelligenza Artificiale (AI) rivoluziona il concetto di gestione del motore e del veicolo nel mondo delle competizioni e nelle applicazioni sportive ad alte prestazioni.

COME L’AI GESTISCE LA CENTRALINA MOTORE MARELLI

La VEC_480 di Marelli si distingue per la capacità di supportare ogni tipo di propulsione: dai motori a combustione tradizionali ai sistemi elettrici, adattandosi così alle nuove richieste di un settore in rapido cambiamento – afferma l’azienda. L’introduzione di algoritmi avanzati basati su Intelligenza Artificiale, elaborati in tempo reale direttamente a bordo del veicolo, è la risposta concreta alle sfide tecnologiche e operative del settore motorsport.

Presentata al Professional MotorSport World Expo di Colonia, in Germania, la VEC_480 è progettata per migliorare sensibilmente le performance delle VCU (Vehicle Control Unit) tradizionali. Rispetto alle unità attualmente in uso, questa centralina offre una potenza di calcolo in tempo reale superiore di 2,5 volte e una larghezza di banda tra processori dieci volte maggiore. Anche la memoria RAM ha subito un notevole potenziamento, garantendo maggiore flessibilità e affidabilità per tutte le strategie di controllo essenziali.

TECNOLOGIA AI NELLE APPLICAZIONI MARELLI

Il cuore pulsante della VEC_480 è il suo potente acceleratore AI, una NPU (Neural Processing Unit) capace di gestire fino a 26 TOPS (Tera Operations per Second). Questo acceleratore consente l’esecuzione di inferenze AI a bassa latenza e alta efficienza energetica, aprendo nuove possibilità per l’impiego di sensori virtuali, elaborazione video avanzata (con rilevamento della pista e degli oggetti in tempo reale), localizzazione e posizionamento precisi, e molto altro. Inoltre, la centralina è compatibile con i principali ambienti di sviluppo AI, come TensorFlow, TensorFlow Lite, Keras, PyTorch e ONNX, assicurando la massima flessibilità per le esigenze degli sviluppatori. In questo articolo parliamo di Tesla Vision, che ha preso il posto dei sensori fisici sulle auto.

APPLICAZIONI E POTENZIALITÀ DELL’AI PER IL MOTORSPORT

La tecnologia di Marelli Motorsport integrata nella VEC_480 abilita una vasta gamma di applicazioni nel mondo delle corse, tra cui:

l’ analisi predittiva delle prestazioni;

il riconoscimento vocale;

Con questa centralina, Marelli accelera lo sviluppo tecnologico nel motorsport, fungendo da ponte tra le competizioni e la produzione di serie, favorendo così un trasferimento di innovazione verso i veicoli di produzione e la mobilità del futuro.