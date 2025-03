Marche auto più vendute al mondo: Toyota prima, cinesi in rimonta

Quali sono state le marche auto più vendute al mondo nel 2024? Classifiche di questo tipo sono molto utili per capire la direzione che sta prendendo il mercato internazionale, e infatti non siamo affatto sorpresi di vedere una grande crescita delle case automobilistiche cinesi, con BYD che in un solo anno è schizzata dal decimo al quarto posto tra i brand. Così come non cadiamo dal pero a vedere le difficoltà di marchi storici come Audi e, ahinoi, Fiat. Al primo posto ha confermato la sua leadership Toyota grazie alla presenza globale e all’ampia gamma di prodotti, pur restando indietro sulle auto elettriche pure (o forse proprio per questo, chissà).

GRUPPI AUTOMOBILISTICI CHE VENDONO DI PIÙ NEL MONDO

Per le classifiche riportate in questo articolo ringraziamo Felipe Muñoz, analista della società di ricerche Jato Dynamics, che sui suoi profili social ha pubblicato due graduatorie incrociando dati ufficiali e stime.

In riferimento alla classifica 2024 per gruppi automobilistici, che include anche i veicoli commerciali leggeri, Toyota ha chiuso l’anno con 10.695.924 vendite di veicoli (-4%), dinanzi a Volkswagen, Hyundai, Stellantis e General Motors. Non fa notizia che tutti gruppi abbiano terminato in perdita, ma Stellantis è senza dubbio quella che ha lasciato per strada il maggior numero di vetture con un pessimo -9%. Benino Ford (+1%) al sesto posto, grazie alla forte presenza in Nord America che ha compensato le gravi perdite in Europa, Sud America e Cina, e benissimo BYD con un ottimo +41% per oltre 4 milioni di veicoli venduti. Tra i cinesi alla grande anche Geely (+20%) e Chery (+38%). Tutti i dettagli in questa tabella:

MARCHE AUTO PIÙ VENDUTE NEL MONDO: LA CLASSIFICA 2024

Per quanto riguarda invece i singoli marchi, dietro l’irraggiungibile Toyota (anche se in leggerissimo calo) Volkswagen si è difesa a denti stretti grazie alla sua conferma sui mercati cinesi ed europei, di Ford abbiamo già detto, mentre BYD si è fatta minacciosissima con il chiaro obiettivo di superare l’ovale blu nei prossimi mesi (a fine 2024 li separavano 200 mila unità). Bene le altre cinesi, bene Suzuki (+6%), maluccio Mercedes-Benz e Honda, molto male Audi (-12%) e Fiat (-11%). Secondo Muñoz, i problemi della casa torinese sono dovuti all’invecchiamento della gamma in Europa e alla mancanza della versione ICE della 500 (mancanza che però presto sarà colmata). Solo le buone performance in Brasile e Sud America hanno evitato un risultato peggiore. Più in generale, fa scalpore che pur avendo 14 marchi, il gruppo franco-italo-americano ne abbia piazzati in top-25 appena 3 (Fiat, Peugeot e Jeep): forse è vero che ci sono parecchi ‘rami secchi’. Di seguito la classifica dei brand: