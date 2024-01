Marche auto: le parentele tra Costruttori e Case automobilistiche

Il panorama delle Marche Auto e Brand dei Gruppi Automobilistici attualmente attivi a livello globale è vasto e spesso si celano connessioni e appartenenze che non tutti conoscono. Nel corso degli anni, molte Case auto hanno sperimentato cambiamenti di proprietà o sono stati salvati da difficoltà finanziarie attraverso acquisizioni da parte di rinomati costruttori automobilistici e imponenti investimenti di capitale dalla Cina e dall’India, spesso trasferendo anche stabilimenti di produzione per attingere ad agevolazioni e defiscalizzazioni (vedi l’Inflation Reduction Act negli USA a cui sta provando ad ispirarsi anche il Ministero del Made in Italy). Grazie a un’interessante infografica sotto pubblicata da Car Industry Analysis possiamo mostrarvi nel dettaglio quali sono le parente tra le Case auto nel mondo aggiornate al 2023.

CESSIONI, PASSAGGI DI PROPRIETA’ E SALVATAGGI FINANZIARI DI MARCHE AUTO

Recentemente tra Europa e Stati Uniti si è assistito a uno dei più significativi cambi di proprietà, raggruppando sotto l’ombrello Stellantis ben 14 Marche di auto. Ma il matrimonio tra FCA e PSA (che nel frattempo ha acquistato Opel da General Motors) non ha generato mica la famiglia più numerosa. Lo si credeva quando il confronto era limitato ai principali mercati Costruttori con una lunga storia alle spalle. Ma oggi il mercato auto cinese non conta solo in termini di volumi, ma anche in quote azionarie che hanno difatti nazionalizzato numerose Marche auto in Cina, in aggiunta ai Brand autoctoni più o meno conosciuti. Nell’infografica seguente sono raggruppate tutte le principali parentele di Marche auto nel mondo, clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza. Nei prossimi paragrafi invece abbiamo elencato i principali Costruttori e Brand Auto più noti in base al mercato prevalente in cui operano, secondo l’elaborazione grafica di Car Industry Analysis.

MARCHE AUTO VOLKSWAGEN (EUROPA)

Volkswagen

Skoda

Seat

Lamborghini

Cupra

Bugatti

Audi

Porsche

Bentley

Jetta

MARCHE AUTO STELLANTIS (EUROPA)

Fiat

Alfa Romeo

Lancia

Jeep

Abarth

Citroen

Peugeot

Vauxhall

RAM

Opel

DS

Chrysler

Maserati

Dodge

MARCHE AUTO RENAULT (EUROPA)

Renault

Dacia

Alpine

Jmev

MARCHE AUTO MERCEDES (EUROPA)

Mercedes Benz

Smart

MARCHE AUTO BMW (EUROPA)

BMW

Mini

Rolls Royce

MARCHE AUTO FORD (USA)

Ford

Lincoln

MARCHE AUTO GENERAL MOTORS (USA)

Chevrolet

Cadillac

GMC

Buick

MARCHE AUTO TESLA (USA)

Tesla

MARCHE AUTO TOYOTA (GIAPPONE)

Toyota

Lexus

Daihatsu

MARCHE AUTO HONDA (GIAPPONE)

Honda

Acura

Everus

MARCHE AUTO NISSAN (GIAPPONE)

Nissan

Infiniti

MARCHE AUTO SUZUKI (GIAPPONE)

Suzuki

Maruti

MARCHE AUTO MAZDA (GIAPPONE)

Mazda

MARCHE AUTO MITSUBISHI (GIAPPONE)

Mitsubishi

MARCHE AUTO SUBARU (GIAPPONE)

Subaru

MARCHE AUTO ISUZU (GIAPPONE)

Isuzu

MARCHE AUTO HYUNDAI (COREA)

Hyundai

Kia

Genesis

MARCHE AUTO TATA (INDIA)

Tata

Land Rover

Jaguar

MARCHE AUTO GEELY (CINA)