Mafra con Passanante al Circuito Stradale Mugello 2024

Il Circuito Stradale del Mugello è un evento intriso di storia, una celebrazione dell’automobilismo che si snoda tra le meraviglie della Toscana. Quest’anno, Mario Passanante, ambassador Mafra, si prepara ad affrontare questa sfida leggendaria con la sua Fiat 508 C. Per l’occasione il vincitore del Campionato Grandi Eventi 2023 sarà supportato da Mafra, specialista del car care. Seguiteci nei prossimi paragrafi perché vi anticipiamo le meravigliose fasi di una gara avvincente.

CIRCUITO STRADALE MUGELLO: UNA STORIA CHE ATTRAVERSA I DECENNI

Il Circuito del Mugello è più di una semplice gara; è una pietra miliare nell’evoluzione dell’automobilismo italiano. Risalente al lontano 1914, questo percorso ha visto alcuni dei nomi più grandi dello sport sfidarsi su strade che abbracciano la bellezza della campagna toscana. Da leggende come Giuseppe Campari e Clemente Biondetti fino a Nanni Vaccarella e Arturo Merzario, il Circuito del Mugello è stato testimone di epiche battaglie su ruote.

IL FASCINO DELLA REGOLARITÀ AL MUGELLO

Il Circuito Stradale del Mugello 2024 dal 12 al 14 aprile è soprattutto una sfida di regolarità aperta alle vetture prodotte fino al 1990. Un tributo al passato dell’automobilismo che affascina sia gli appassionati di lunga data che i neofiti. Accanto alla competizione principale, c’è anche il Tributo al Circuito del Mugello, riservato alle GT Stradali costruite dal 1991 in poi, che aggiunge un tocco di modernità alla tradizione.

IL PERCORSO: UN VIAGGIO TRA PAESAGGI INCANTEVOLI

I partecipanti al Circuito Stradale del Mugello attraverseranno alcuni dei panorami più suggestivi della Toscana. Da Firenze all’Autodromo del Mugello, il percorso di oltre 300 chilometri è un’ode alla bellezza della regione, con tappe che includono il pittoresco Chianti e i maestosi Appennini.

Mario Passanante, con il supporto di Mafra, azienda italiana che ha tradotto la sua passione per motori e veicoli nei prodotti di qualità per la cura e la manutenzione, si appresta a compiere questo viaggio attraverso la storia dell’automobilismo. Dopo il successo del 2023, dove ha trionfato con la scuderia Franciacorta Motori, Passanante si presenta come uno dei contendenti più temuti. La sua abilità nel mantenere un ritmo costante è stata la chiave del suo trionfo passato e ora, con la Fiat 508 C, si prepara a ripetere l’impresa.