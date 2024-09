Mafra al Gran Premio Nuvolari 2024 con Passanante e Di Florio

L’edizione 2024 del Gran Premio Nuvolari, in programma dal 19 al 22 settembre, si preannuncia un evento di grande rilievo per gli appassionati di automobilismo storico e di regolarità. Giunto alla sua 34ª edizione, il prestigioso appuntamento vede la partecipazione di auto d’epoca provenienti da tutto il mondo e piloti di altissimo calibro, pronti a sfidarsi lungo un percorso di oltre 1.100 chilometri. Tra i protagonisti di questa edizione, spicca la partecipazione di Mafra, specialista della cura e manutenzione dei veicoli, che prende parte alla competizione con un equipaggio d’eccezione composto dal campione di regolarità Mario Passanante e Francesco Di Florio, Head of Marketing & Communication di Mafra.

L’EQUIPAGGIO MAFRA AL GRAN PREMIO NUVOLARI 2024

A bordo di una magnifica Fiat 508 C del 1937, Passanante e Di Florio porteranno i colori di Mafra lungo il suggestivo percorso del Gran Premio. Mario Passanante, pluricampione italiano di regolarità, è riconosciuto come uno dei migliori piloti nella disciplina, e il suo ruolo di Brand Ambassador per Mafra rafforza ulteriormente la presenza dell’azienda nel mondo delle competizioni. Affiancato da Di Florio, uomo chiave della comunicazione e del marketing di Mafra, questo equipaggio promette di essere uno dei più competitivi in gara, unendo competenza sportiva e visione strategica.

IL GRAN PREMIO NUVOLARI: UNA PROVA DI RESISTENZA

Considerato una delle gare di regolarità più impegnative al mondo, il Gran Premio Nuvolari rappresenta una sfida di altissimo livello. Insieme alla celebre Mille Miglia, è uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dai collezionisti di automobili d’epoca. La gara è aperta a vetture costruite tra il 1919 e il 1981, con l’aggiunta di un ristretto numero di Gran Turismo moderne, prodotte tra il 1991 e il 2024, per la categoria di regolarità contemporanea. Questo rende la competizione una rara occasione per ammirare veri e propri gioielli della storia automobilistica in movimento.

Il percorso, che si sviluppa su tre tappe, parte dalla storica Piazza Sordello di Mantova, città natale del leggendario Tazio Nuvolari, per attraversare alcuni dei paesaggi più affascinanti del nord e centro Italia.

La prima tappa si snoda lungo le strade panoramiche del Monte Baldo e dei Monti Lessini, fino a Riva del Garda e Verona, con sosta a Modena, culla della tradizione motoristica italiana. La seconda tappa conduce i partecipanti attraverso l’Appennino fino a Pistoia, Siena e Arezzo, con una sosta a Rimini, celebre per il suo Grand Hotel, simbolo della Dolce Vita. Infine, la terza tappa riporta i concorrenti a Mantova, passando per città di grande tradizione motoristica come Faenza, sede del team di Formula 1 Racing Bulls, erede della storica Minardi.

IL COMMENTO DEI PILOTI MAFRA AL GRAN PREMIO NUVOLARI 2024

“Il Gran Premio Nuvolari 2024 – spiega Mario Passanante (a destra, nella foto) – per la sua lunghezza, che supera i 1.100 chilometri, è una delle gare di regolarità più impegnative, perché impone agli equipaggi tanta fatica, fisica e mentale; è, però, un evento bello e ben organizzato. Ne ho vinte tre edizioni e in molte altre occasioni sono salito sul podio, ma sono curioso perché quest’anno sono state introdotte delle novità”.

Francesc Di Florio ha dichiarato “ho il privilegio di sedere al fianco di uno dei migliori regolaristi nazionali come Mario, plurivincitore di campionati italiani, compresi quelli dei Grandi Eventi, e di tutte le più importanti competizioni per auto d’epoca. Il nostro compito è dunque quello di tenere alta la bandiera con i colori Mafra, dei quali Passanante è da tempo Brand Ambassador”.