ASI Circuito Tricolore in Abruzzo: Mafra in gara con un’auto speciale

Dal 2 al 7 luglio, l’Abruzzo sarà il cuore pulsante dell’ASI Circuito Tricolore con due eventi di rilievo: l’Abruzzo Gran Tour e il Circuito di Avezzano. Mafra, celebre azienda italiana specializzata nei prodotti per la cura dell’auto, sostiene entrambe le manifestazioni come special sponsor, ma partecipa in gara con un’auto davvero unica.

ABRUZZO GRAN TOUR E CIRCUITO DI AVEZZANO CON MAFRA

L’Abruzzo Gran Tour e il Circuito di Avezzano si svolgeranno nello stesso weekend, con itinerari che si intersecheranno per offrire agli appassionati un’esperienza indimenticabile. Questi eventi, riservati ad auto storiche costruite fino al 1972, si concentrano su esemplari anteguerra, barchette Sport e spider, selezionate con cura dagli organizzatori.

In questa settimana di competizioni e passione, Mafra conferma il suo impegno a preservare e promuovere il mondo delle auto d’epoca, contribuendo a rendere l’Abruzzo il palcoscenico perfetto per queste meraviglie della meccanica.

LA PARTECIPAZIONE DI MAFRA

Mafra parteciperà all’Abruzzo Gran Tour con un equipaggio d’eccezione: Francesco Di Florio, Head of Marketing & Communication di Mafra, ed Enrico Di Mauro, noto influencer per il suo Bruce Garage, che racconta le auto storiche con video e post sui social media. La vettura scelta per rappresentare Mafra è una Fiat 124 Abarth Rally del 1973, un’icona del rally storica in perfette condizioni, riportata al suo splendore originale grazie ai prodotti Mafra.

La Fiat 124 Abarth Rally, prodotta tra il 1972 e il 1975 in poco più di mille esemplari, è una vettura derivata dalla 124 Sport Spider. Equipaggiata con un motore 4 cilindri 1.800 bialbero da 128 CV, si distingue per il tetto rigido fisso e i cofani in vetroresina neri opachi, che contribuiscono a contenere il peso a 945 kg. Questo gioiello di ingegneria ha conquistato numerosi titoli europei e italiani, oltre a imporsi nel Rally mondiale del Portogallo.

La partecipazione di Mafra all’ASI Circuito Tricolore è una vera e propria celebrazione della cultura automobilistica e della cura per le auto storiche. Grazie ai suoi prodotti di alta qualità, Mafra continua a sostenere eventi che valorizzano il patrimonio storico e tecnico dell’automobilismo italiano.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Il tour inizierà il 2 luglio con una visita ai cunicoli di Claudio ad Avezzano. Nei giorni successivi, i partecipanti attraverseranno luoghi iconici dell’Abruzzo come Fonte Cerreto, la Piana di Campo Imperatore, e Guardiagruele, uno dei borghi più belli d’Italia. Non mancheranno momenti di relax e cene in location suggestive come la Costa dei Trabocchi.

Il 5 luglio, il ritorno ad Avezzano segnerà l’incontro tra i partecipanti dell’Abruzzo Gran Tour e del Circuito di Avezzano.

Il 6 luglio, le vetture affronteranno vari trofei e visite culturali, culminando con la seconda Rievocazione storica del Circuito motociclistico della Marsica.

L’evento si concluderà il 7 luglio ad Avezzano con le premiazioni e un brunch finale.