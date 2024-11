M2 Milano chiusa tra Centrale e Piola fino al 20/12: alternative

La metropolitana M2 di Milano (verde) è da tempo interessata da alcuni interventi di manutenzione per rinnovare l’infrastruttura. Per questo, periodicamente, alcune tratte vengono chiuse per permettere lo svolgimento dei lavori. Ovviamente le interruzioni vengono programmate in orari non di punta così da ridurre al minimo i disagi per l’utenza, anche se non è possibile evitarli del tutto. In questo periodo, per esempio, per un intervento di manutenzione straordinaria in galleria ATM ha chiuso la tratta della M2 tra le stazioni di Centrale e Piola in entrambe le direzioni, limitatamente alle ore serali. Essendo uno snodo importantissimo, anche perché riguarda molti viaggiatori che arrivano a Milano con il treno, bisogna informarsi in tempo sulle soluzioni alternative per non restare bloccati. Continua a leggere per scoprirle tutte.

M2 MILANO CHIUSA TRA CENTRALE E PIOLA: FINO A QUANDO E ORARI

Come detto, l’interruzione riguarda la tratta della M2 tra Centrale e Piola, includendo quindi le stazioni di Caiazzo e Loreto (dove peraltro c’è l’interconnessione con la M1 rossa). È bene ricordarsi che subito dopo la fermata di Piola c’è quella di Lambrate FS, per cui la chiusura non consente il collegamento in metropolitana tra le due stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Milano Lambrate. Circostanza che potrebbe creare disagi a viaggiatori e pendolari.

La chiusura della M2 di Milano avviene tutti i giorni dalle ore 21:00 fino a fine servizio e andrà avanti fino al prossimo 20 dicembre 2024. Pertanto la circolazione sulla metro M2 tornerà regolare nell’intera giornata solo dal 21 dicembre. Nei prossimi paragrafi trovi i percorsi alternativi con i mezzi pubblici.

CHIUSURA M2 TRA CENTRALE E PIOLA: ALTERNATIVE NELLE DUE DIREZIONI

Ecco le soluzioni alternative con i mezzi pubblici per ovviare all’interruzione della M2 tra Centrale e Piola in entrambe le direzioni.

Alternative tra Centrale e Piola, nelle due direzioni

Dopo le ore 21:00 i treni M2 sono sostituiti dai filobus 90 e 91, trovi gli orari delle due linee sulla app di ATM. Questi gli indirizzi delle fermate:

Centrale: piazza Luigi di Savoia

Caiazzo: via Pergolesi, angolo di piazza Caiazzo

Loreto: via Stradivari, angolo piazza Argentina

Piola: viale Gran Sasso, angolo piazzale Piola.

Alternative tra Piola e Lambrate, nelle due direzioni

Dopo le 21:00 le stazioni di Lambrate e Piola, nelle due direzioni, sono servite da un treno della metro che fa avanti e indietro sullo stesso binario. Quando arrivi a Lambrate, scendi e prendi il treno sull’altro binario per continuare il viaggio verso Piola o verso Gessate/Cologno.

Alternative per cambiare linea della metro

Dopo le 21:00 la stazione M2 di Loreto chiude, quindi per cambiare tra M1 e M2 usa la stazione di Cadorna. In alternativa puoi prendere il bus 81 che fa servizio tra Centrale (piazza Duca d’Aosta) e Lambrate (piazza Bottini) e ferma in piazza Lima dove c’è la stazione della M1. Oppure il bus 56/ che fa servizio tra la stazione M2 di Crescenzago e la stazione M1 di Loreto. Ricorda inoltre che a Centrale puoi sempre cambiare tra M2 e M3, anche dopo le 21.

Alternative tra Centrale e Lambrate

Se devi spostarti tra le stazioni di Centrale e Lambrate, puoi usare anche il bus 81 per un viaggio diretto, senza cambi. Consulta gli orari da Centrale per Lambrate e gli orari da Lambrate per Centrale.

Alternative tra Crescenzago e Loreto

Il bus 56/ fa capolinea alla stazione M2 di Crescenzago e in viale Andrea Doria, dietro piazzale Loreto. Consulta gli orari da Crescenzago per Loreto e gli orari da Loreto per Crescenzago.

Alternative tra Loreto e Udine

Il bus 55 fa servizio di linea anche la sera dopo le 21:00. I bus fermano in via Andrea Doria (a pochi passi da piazzale Loreto e dalla stazione M1), via Pecchio/viale Abruzzi, piazza Aspromonte, via Porpora/via Lulli, via Lulli/via Costa, piazza Durante, via Teodosio/via Casoretto, largo Gemito e via Pordenone (piazzale Udine), via Feltre, via Pisani Dossi, via Rombon, piazza Bottini (a pochi passi dalla stazione di Lambrate). Le corse serali del 55 seguono gli orari serali della Q55.

L’alternativa del Bikemi

Se non sei troppo sedentario puoi valutare il Bikemi come alternativa per spostarti tra Centrale e Piola. Trovi le bici condivise del bike sharing di Milano a Centrale sul piazzale della stazione, a Caiazzo in piazza Caiazzo angolo via Andrea Doria, a Loreto in piazza Argentina a lato dell’ingresso della metropolitana e a Piola in via Pacini davanti all’ingresso della metropolitana.

CHIUSURA M2 TRA CENTRALE E PIOLA: GLI ULTIMI TRENI IN VIAGGIO

Di seguito trovi invece gli orari degli ultimi treni in viaggio sulla linea prima dell’interruzione tra Centrale e Piola dopo le 21:00, nelle due direzioni, così puoi regolarti senza correre il rischio di restare appiedato.

Dal lunedì al venerdì

Per Gessate:

Da Abbiategrasso l’ultimo treno parte alle ore 20:33 e passa da Centrale alle ore 20:52;

Da Assago l’ultimo treno parte alle ore 20:14 e passa in Centrale alle ore 20:38.

Per Cologno

Da Abbiategrasso l’ultimo treno parte alle ore 20:23 e passa da Centrale alle ore 20:42;

Da Assago l’ultimo treno parte alle ore 20:33 e passa in Centrale alle ore 20:56.

Per Assago

Da Cologno Nord l’ultimo treno parte alle ore 20:38 e passa a Piola alle ore 20:56.

Per Abbiategrasso

Da Gessate l’ultimo treno parte alle ore 20:16 e passa a Piola alle ore 20:50.

Sabato

Per Gessate

Da Abbiategrasso l’ultimo treno parte alle ore 20:30 e passa da Centrale alle ore 20:50.

Per Cologno

Da Assago l’ultimo treno parte alle ore 20:32 e passa in Centrale alle ore 20:55.

Per Assago

Da Cologno Nord l’ultimo treno parte alle ore 20:38 e passa a Piola alle ore 20:56.

Per Abbiategrasso

Da Gessate l’ultimo treno parte alle ore 20:16 e passa a Piola alle ore 20:50.

Domenica e festivi

Per Gessate

Da Abbiategrasso l’ultimo treno parte alle ore 20:15 e passa da Centrale alle ore 20:34;

Da Assago l’ultimo treno parte alle ore 20:25 e passa in Centrale alle ore 20:48.

Per Cologno

Da Assago l’ultimo treno parte alle ore 20:03 e passa in Centrale alle ore 20:27;

Da Abbiategrasso l’ultimo treno parte alle ore 20:36 e passa da Centrale alle ore 20:55.

Per Assago

Da Cologno Nord l’ultimo treno parte alle ore 20:02 e passa a Piola alle ore 20:19;

Da Cascina Gobba l’ultimo treno parte alle ore 20:39 e passa a Piola alle ore 20:49.

