Lioni Borgo 4.0: la cittadina smart più sicura per veicoli e pedoni

Nel cuore dell’Irpinia, il borgo di Lioni in provincia di Avellino diventa simbolo di una rivoluzione tecnologica e culturale, ospitando Borgo 4.0, una piattaforma all’avanguardia che ridefinisce la mobilità sicura, connessa e sostenibile. L’iniziativa, promossa da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e sostenuta da un partenariato pubblico-privato, è il risultato di un ambizioso progetto che integra infrastrutture fisiche e digitali, trasformando il borgo in un laboratorio a cielo aperto per la mobilità autonoma e intelligente. Abbiamo preso parte alla conferenza stampa di presentazione del progetto al termine della quale sono state mostrate anche alcune delle tecnologie adottate e abbiamo raccolto le dichiarazioni di chi ha supportato, coordinato e diretto i lavori.

PROGETTO EUROPEO CON RADICI CAMPANE

Borgo 4.0 nasce dalla collaborazione di 54 imprese internazionali leader del settore automobilistico, 3 centri di ricerca pubblici, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e 5 università campane su circa 20 progetti diversi. Supportato da un finanziamento pubblico di 46 milioni di euro della Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR 2014/2020 e del Piano di Sviluppo e Coesione, a cui si aggiungono 27 milioni di cofinanziamento privato, il progetto rappresenta un esempio unico di integrazione tra tecnologia, sostenibilità e sviluppo territoriale. Il contributo di ANFIA è stato determinante in qualità di promotore delle sfide tecnologiche che il piccolo borgo campano ha dovuto affrontare.

“Le tecnologie adottate per questa Comunità rappresentano un bagaglio di opportunità – ha spiegato Paolo Scudieri Presidente ANFIA – perché verranno i sindaci delle più grandi città del mondo per comprendere come si può evitare che un pedone possa essere investito. Non è sempre colpa dell’automobilista, ma molte volte è colpa proprio dell’infrastruttura che è mal attrezzata per dare sicurezza all’automobilista e al pedone. Bisogna risolvere queste problematiche con l’innovazione. Borgo 4.0 è un’innovazione particolarmente spinta che ha infrastrutturato un territorio capace adesso di ospitare altre innovazioni”.

STRADE PIU’ SICURE, CONNESSE E SMART CON BORGO 4.0

Le soluzioni tecnologiche impiantate a Lioni dimostrano come un piccolo centro, una cittadina di circa 6 mila abitanti, possa divenire un faro di innovazione. Tra le tecnologie presentate per la sicurezza stradale spiccano:

Barriere stradali intelligenti capaci di monitorare lo stato delle infrastrutture e il flusso di veicoli, riconoscendo le targhe dei veicoli si servizio ed emergenza.

capaci di monitorare lo stato delle infrastrutture e il flusso di veicoli, riconoscendo le targhe dei veicoli si servizio ed emergenza. Illuminazione adattativa , che regola l’intensità della luce in base alle condizioni ambientali e di traffico.

, che regola l’intensità della luce in base alle condizioni ambientali e di traffico. Videosorveglianza avanzata per il rilevamento di veicoli e adeguamento della segnaletica luminosa in caso di condizioni meteorologiche avverse.

per il rilevamento di veicoli e adeguamento della segnaletica luminosa in caso di condizioni meteorologiche avverse. Segnaletica stradale interattiva grazie a tag RFID che forniscono informazioni dinamiche.

grazie a tag RFID che forniscono informazioni dinamiche. Infrastrutture di ricarica ultrarapida , che riducono significativamente i tempi di ricarica per i veicoli elettrici.

, che riducono significativamente i tempi di ricarica per i veicoli elettrici. Presidi ogni 150 metri lungo le strade , che permettono l’integrazione o la modifica dell’infrastruttura attraverso “cabine” di derivazione, senza dover sostenere lavori di rifacimento della strada più onerosi.

, che permettono l’integrazione o la modifica dell’infrastruttura attraverso “cabine” di derivazione, senza dover sostenere lavori di rifacimento della strada più onerosi. Piattaforme modulari a idrogeno ed elettriche per veicoli innovativi.

Due applicazioni, Lioni Smart City e Lioni4Innovation, dimostrano come la tecnologia possa migliorare la vita quotidiana dei cittadini:

Lioni Smart City monitora in tempo reale viabilità, parcheggi, qualità dell’aria, condizioni meteorologiche e fornisce notifiche di allerta.

monitora in tempo reale viabilità, parcheggi, qualità dell’aria, condizioni meteorologiche e fornisce notifiche di allerta. Lioni4Innovation offre contenuti personalizzati e geolocalizzati, supportando i turisti nella scoperta dei punti di interesse locali e consentendo segnalazioni di pubblica utilità.

L’INNOVAZIONE PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

Un elemento centrale del progetto è la Control Room, un centro di controllo avanzato supervisionato dalla Polizia Locale che integra e analizza i dati provenienti dai sistemi connessi, ottimizzando la mobilità urbana e supportando le decisioni dell’amministrazione e interventi immediati delle forze dell’ordine.

Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale e Responsabile del progetto Lioni Smart Land, ha presentato in maniera puntuale le tecnologie adottate e ha voluto precisare il motivo che ha spinto il consorzio a scegliere Lioni, come laboratorio di sperimentazione a cielo aperto. “Questo progetto ha una particolarità, perché non poteva essere copiato da nessuna altra parte in Italia. Ho guardato anche all’Europa, ma non ho trovato nessun Paese Borgo realmente smart dotato della piattaforma che da oggi mettiamo a disposizione del Consorzio e di chiunque abbia un’idea da implementare rispetto alle soluzioni smart di una città. Avevamo l’obiettivo di creare in tempi rapidissimi una piattaforma sulla quale il consorzio gestore avrebbe sperimentato tecnologie sulla base della normativa di riferimento Smart Road, e quindi abbiamo avviato gli interventi sull’infrastruttura”. “A differenza di altre realtà italiane ed europee, noi non abbiamo messo a disposizione una strada, ma tutto il nostro territorio, che ha le caratteristiche ideali per poter fare delle sperimentazioni su tecnologie da inserire in un contesto urbano che saranno realtà nel prossimo futuro”.

Nell’ambito della guida autonoma, è stata costruita una pista di prova di 300 metri chiusa al traffico di circa 13 mila metri quadrati, recuperando un’area degradata (nell’immagine sotto durante una breve dimostrazione con un’Audi Q3 a guida autonoma livello 4 capace di muoversi senza conducente). Ma i test reali nel contesto urbano possono essere eseguiti anche su strade a basso volume di traffico su un percorso di oltre 5 mila metri, grazie ad una serie di tecnologie che permettono il monitoraggio continuo delle attività e le condizioni di sicurezza per la circolazione. Ad esempio:

Sensori con fibra ottica e connettività con Banda ultra larga 5G ;

e connettività con ; Barriere automatiche per la chiusura del traffico stradale che riconoscono automaticamente i veicoli di soccorso;

per la chiusura del traffico stradale che riconoscono automaticamente i veicoli di soccorso; Oltre 350 installazioni di Luci LED ad alta efficienza (-70% di energia) e connesse che possono essere gestite direttamente dalla Control Room;

ad alta efficienza (-70% di energia) e connesse che possono essere gestite direttamente dalla Control Room; Telecamere intelligenti che analizzano il conducente, o i veicoli, tra cui 100 capaci di effettuare la verifica del flusso e analisi di informazioni rilevanti, come il rilevamento di infrazioni, la guida non lineare o pericolosa che potrebbe essere associata a uno stato psicofisico alterato del conducente, e se necessario segnalano l’evento alla Control Room.

“Oggi le città sono insicure, ma molte volte quello che caratterizza l’insicurezza è la percezione della sicurezza. Grazie al nostro sistema di videosorveglianza, abbiamo ottenuto già il 90% in meno di furti in centro e la possibilità di assicurare il responsabile alla giustizia in un tempo medio di 10 minuti”, ha spiegato Aiello. “Quando passa un’auto a Lioni, dopo una frazione di secondi, la Control Room può sapere se l’auto è in regola con l’assicurazione, chi è il proprietario, quante volte è passata per Lioni e quali sono le previsioni di un suo prossimo transito.

Abbiamo lavorato in particolare sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali (in questo test il TCS, boccia 1 attraversamento su 2 in Svizzera, ndr) che individuano il pedone e i veicoli in transito e fanno un’analisi della condotta di guida del veicolo. Se il veicolo arriva troppo velocemente dà un segnale di allerta sia al pedone che al veicolo”.

A LIONI LE BATTERIE DELLE AUTO ELETTRICHE STELLANTIS PER F-MOBILITY BORGO 4.0

Lioni Borgo 4.0 rappresenta il primo esempio di una cittadina italiana dotata di piattaforma tecnologica integrata applicata a strade urbane ed extraurbane. L’iniziativa rafforza il posizionamento della Campania come polo d’eccellenza per la mobilità connessa e autonoma, dimostrando che innovazione, sostenibilità e sviluppo territoriale possono coesistere e prosperare.

Durante la presentazione sono stati annunciati anche i prossimi lavori con il contributo di Stellantis nel progetto F-Mobility Borgo 4.0 che si baserà sul riutilizzo di batterie ad alta tensione destinate a una seconda vita provenienti da auto elettriche, non più idonee alla trazione, ma adatte all’installazione di un parco fotovoltaico per ricaricare i veicoli elettrici in dotazione al progetto (tra cui anche le volanti elettriche della Polizia Municipale) e illuminare l’iconico Leone, simbolo della città di Lioni.